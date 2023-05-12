Love Our World：4個奢華時尚的可持續美容品牌，護膚同時愛護環境！

三年疫情令可持續發展和氣候危機成為更多人關注的議題，這幾年來全球使用的即棄產品，包括口罩、檢測用品等製造出來的廢物，無疑令環境污染的問題雪上加霜。



疫後世界，大家都明白除了要儘快回復正常生活，也要積極減少環境污染，不能否認，美容行業是地球環境最大的破壞者之一，目前市面的美容和個人護理產品包裝，仍然有大部分是不能被回收的包裝質料，更不用說生產過程中對環境產生的影響。幸好愈來愈多消費者意識到每個人的日常消費選擇變得相當重要，願意將可持續發展、對地球友善等理念納入購買時考慮的因素。



以下介紹的四個品牌，形象有簡潔時尚，亦有奢華尊貴，與市場上綠化形象鮮明的可持續發展品牌風格不同，可見可持續發展概念已漸漸融入各類型品牌。



Augustinus Bader

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研究禦齡技術的專家Augustinus Bader在2018年推出同名品牌後旋即在高級護膚品市場中佔一席位，其細胞觸發因子TFC8® 可增強皮膚的屏障功能和修復能力，重塑肌膚健康活力。產品配方採用了無毒素和無害的成份，選用天然無害的原料，環保的生物科技活性成分，以減低對環境的損害。



品牌亦擁有不浪費泵面霜專利泵頭和替換裝的精華產品，約有90%的輔助容器是可完全循環再造，使用符合FSC森林驗證標準的紙張，這也體現了品牌未來主導的兩個方向，一是在堅持Clean Beauty安心配方的前提下保證產品安全高效；二是從包裝設計的角度傳遞給消費者品牌堅持的環保理念。



Augustinus Bader 更與非牟利機構One Tree Planted攜手合作展開全球再造林計劃。從潔浄空氣及食水，以至野生動物的栖息地，樹木對人類的健康及身處的地球均帶來正面的影響。



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Acaderma

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醫學護膚品牌Acaderma 是香港科學園生物科技中心與美國新澤西州New Brunswick合作的成果，以來自前沿學術界的嶄新科技智慧護膚，憑藉高水平學術團隊和自主研發體系，結合創新科技和臨床驗證，產品絕不添加合成色素、香精香料、刺激性防腐劑等，同時建立綠色可持續發展全產業鏈。



品牌以五款高效抗衰老精華為核心，產品應用多項專利，如Lunar Glow Illuminate Serum應用諾貝爾獎自噬科技專利成分 ProPhagy® ，Star Light Spot Corrector則採用IFSCC獲獎專利技術MelaMorin®。雖然在香港還未有很高的知名度，但品牌在海外業界已建立知名度，Invisible Shield Defense Serum 榮獲美國權威雜誌NewBeauty最佳防藍光大獎，Chrono Warp Restoring Essence美國Allure雜誌推薦抗糖抗皺產品等等。



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Davines

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想不到充滿時尚感的意大利專業護髮品牌Davines是意大利髮型業界首間加入LifeGate's Zero Impact®計劃的品牌，早在1983年已根據永續發展準則。



Davines於2018年已達到全系列產品碳中和包裝，在世界各地透過種植樹林和保護森林以補償二氧化碳排放，當中主要項目為植樹造林項目EthioTrees，幫助埃塞俄比亞的森林及土地再生，支持當地農業社區採購飲用水。



此外，品牌更發起了首個社會環境倡議「We Sustain Beauty」，旨在提高人們對生物多樣性和再生有機農業重要性的認識，積極帶領大眾關注氣候變化。品牌更將向兩個支持再生有機農業和生物多樣性的組織捐贈總計50,000歐元，包括再生有機運動的先驅羅代爾研究所（Rodale Institute）；以及旨在保護世界各地食物生物多樣性的慢食協會（Slow Food Foundation for Biodiversity）。



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Noble Panacea

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早前登陸Joyce Beauty的瑞士品牌Noble Panacea，由諾貝爾化學獎得主Fraser Stoddart爵士於2019年創立，他將畢生累積的專業知識與科學經驗傾囊而出製造Noble Panacea，利用他在獲獎研究中發現的有機超級分子容器™技術，一直帶領Noble Panacea的開發，精心打造 Think Beautifully®。



Noble Panacea嚴格遵守綠色化學的12條原則，在產品製造過程的每個階段，都懷著對自然世界的深切尊重，致力實現可持續發展。同時，品牌包裝也實現可持續創新，所有包裝盒均以可再生澱粉原材料製造，而紙類製品則選用FSC 森林認證紙張。



Noble Panacea精心設計「Daily Active Dose」的獨立包裝，並與TerraCycle合作，實現100%可回收的體系，當你使用完每個劑量後，將空的小包裝寄回給品牌，然後就能獲得新的填充。鼓勵消費者以環保方式處理包裝廢棄物。



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