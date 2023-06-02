愈成熟愈有說服力？60+護膚代言人關之琳、Tilda Swinton、尹汝貞，如何活得精彩亮麗？

早前，法國高級護膚品牌La Biosthetique 邀請已經登六的大美人關之琳擔任中國區品牌大使。最近網媒都流行到處轉載藝人在不同場合的照片，然後轉述網民評論，大會發相當然不是焦點，更落力分享的是「生圖」，沒有濾鏡下的真實狀態究竟又如何呢？

La Biosthetique：關之琳

關之琳真的得天獨厚，狀態大勇，身型均稱，皮膚白皙，風釆依然，作為護膚品代言人是非常有說服力，誰不想花甲之年有這個狀態？

酸民可能表示，卸妝後不用濾鏡才說吧？

首先，為何要為不認識的人卸妝？ 況且，與同年齡人士相比，素顏也一定令人驚嘆，要有這個狀態除了天資優秀，後天也要付出相當努力。

也介紹一下這個一向低調的法國護膚品牌，LB 誕生於1948年，總部位於巴黎，實驗室則位於德國黑森林，品牌強調「The Culture of Total Beauty」概念，結合德國生物科學博士的嚴謹精神，採用富含礦物質的山泉水研發製造，結合天然有效活性成分研製護膚品及護髮產品。

La Biosthetique