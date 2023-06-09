獨立香水品牌Jardins D’Écrivains：2款精緻優雅的白花香調，帶你走進調香師的文學世界

翻查自己的文字紀錄，自 2009 年第一次有機會訪談 Annick Goutal 第二代主理人 Camille Goutal ，聽她介紹以梔子花為主調的 Un Matin d’Orage，我便愛上梔子花香，隨後用了四瓶 Chantecialle Petales 和一瓶 Penhaligon’s Gardenia都是白花香調，每次接觸新香水品牌，都會看看有沒有優雅清新白花香調，梔子花、晚香玉、茉莉花、鈴蘭、橙花和百合等等也屬於白花香調組別，近年Nishane的Tuberosa也是一試鍾情。

間中在花店也會見到梔子花，估計是國內品種，價錢只是三十元左右，試過幾次買回家，花期不長，而且不是每個花蕾都開花，但的確花香四溢，滿室芳香。

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上星期經過置地廣場的精品香水店 Parfumerie Trésor，見到櫥窗有新產品，立即入店「聞香」，精緻皮套包裝的Jardins D’Écrivains我還以為是新品牌，但原來這品牌已進駐幾年，最近換上新包裝，只是我之前走漏眼罷了！

想不到看來中性的新包裝下，竟然有兩款精緻的白花香調！

獨立香水品牌Jardins D’Écrivains於2012年由調香師Anais Biguine創辦。Anaïs Biguine 沉醉於歷史和文學，每一款香水的調香靈感都來自作家或小說，Anais Biguine藉著文學作品靈感創作不同層次的香調，作品不追隨流行主旋律，味道帶點復古感覺。

Junky的調香靈感來自於 William S. Burroughs的半自傳性質小說Junky（1953），描述作者海洛因成癮的經歷。或許這款香水呈現的是迷幻與上癮的感覺，但我聯想到的是冷酷沉默的女主角，例如是韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女主角高文英。

香調主題是Hemp、Gardenia、Frankincense，想不到梔子花可以有這樣帶點暗黑的演繹。香水首先表現出白松香輕清晰明亮，梔子花香隱約在後頭，同時又飄浮著Smoky香氣，在微甜的花香裏又帶點煙草香的混濁，最後來的是一層穩重的木香，是一款非常有型的香水。

Gigi同樣是以白色花香為主調：Orange Blossom、 Jasmine、Tuberose，但感覺就與Junky截然不同，雖然這個花香香調組合並不新奇，但經Anaïs Biguine的調香後呈現淡淡的復古氣息。

調香靈感源自曾獲諾貝爾文學獎提名法國作家Colette筆下的女主角Gigi。Colette最擅長寫愛情小說，1944年的《Gigi》是其最知名的作品，講述了活潑調皮、天真爛漫的漂亮女生Gigi與富有商人衝破年齡與地位懸殊的阻礙終成眷屬的故事。

Gigi的香氣融合了巴黎式優雅，也捕捉了無憂無慮、自信可人年輕女生的精髓。清新橙花輔以晚香玉，溫柔帶點佻皮可愛。尾調的檀香木與麝香非常清淡，細膩的粉香營造出浪漫氛圍。

查詢：https://www.parfumerietresor.com