走進主題樂園酒店體驗獨家Bamford護理療程！以天然有機的英國貴族護膚品，沐浴於森林香氣中

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源自英國的Bamford由貴族 Carole Bamford女爵創立，代表奢華優雅、天然有機的生活風格。基於「有機不只對自然環境有益，也對我們的生活有極佳的正面影響，是真正的奢華。」的理念，Carole Bamford女爵自70年代末發覺農業急速發展，並沒有意識到這樣會對糧食生產，生態環境以至地球造屬無可挽回的影響，於是她開始推動有機耕作，於自家的柯茲沃(Cotswolds)農場開始有機栽種，同時投入推廣活動，致力制止環境破壞。

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Carole Bamford女爵於2002年成立Daylesford Organic，以農場、店鋪、餐廳、烹飪教室等等全方位推廣有機文化。2006年推出 Bamford， 全線產品採用天然原料及優質芳香精油製成，其香氣精緻並具有特殊療效。Bamford堅持產品完全於英國製造以減少碳足跡，不含防腐劑、界面活性劑、人工色素、礦物油及人工合成香料，有效舒緩、鎮定、保濕及療癒身心靈，品牌更於榮獲2023年英國Positive Luxury Award。雖說是貴族品牌，但定價也不是遙不可及，由百多元起的嬰兒爽身粉，到千多元的香薰蠟燭，面部護理產品則由三百多元至九百多元不等。



The Fullerton Spa 是香港獨家提供Bamford 面部及身體護理療程的水療中心。日前The Fullerton Spa變身一日限定的「Bamford Wellness」，陳列Bamford的面部護理產品，身體護理產品以及家居香氛系列。



Bamford約有二十多款面部護理產品，今次在The Fullerton Spa 體驗的一日限定面部護理療程，主角是最近引入香港市場的七款精選產品。包括：Brightening Cleansing Gel ,Refining Exfoliator、Brightening Drops、Brightening Mask、Stem Cell Serum、Smoothing Eye Cream 和Plumping Moisturiser 。







The Fullerton Spa 有4 間豪華護理室，包括2間單人房和2 間雙人房。俯瞰的南中國海的全海景護理室，果然名不虛傳，當日陽光不刺眼，那便全程開著窗簾欣賞寧靜的海景。

面部療程以按摩結合Bamford產品，以緩解肌肉緊張、暢通淋巴並減少面部、頸部和肩部肌肉浮腫。即使平日有做面部按摩，但舒適程度遠不及專業理療師的巧手，加上產品的草本香氣，感覺舒適放鬆。



Cleansing Gel 是Gel to Oil的質地，按摩時也愈推愈順滑，但油分不會散開，理療師用熱毛巾先懸空在面上，讓蒸汽張開面上毛孔，然後才用毛巾輕按抹淨。然後便是磨砂，因為配方同時有果酸及天然磨砂粒子，所以只需輕輕打圈或推按便有軟化和清理表皮的效果。

跟著便是敷三重淨化泥面膜，質感細緻即使敷了（估計）十多分鐘也沒有繃緊感覺，最吸引反而是其香氣，期間進行頭部及肩頸按摩。清潔面膜都是以熱敷方法，再輕按抹淨，感覺不難卸除。最後理療師以輕柔按摩手法塗抹精華、眼霜，潤膚霜便完成。

簡單的皮膚護理程序，膚色即時均勻光澤，而護膚品的質地亦比的想像中清爽，在打風前夕的悶熱天氣下都不會感覺厚重，而系列的天然草本香氣絕對是加分的部分。

離開前噴了Wild Meadow Eau De Parfum，森林香調果然令人身心平靜呢！

Bamford查詢：10/10 Hope HK

The Fullerton Spa查詢：富麗敦海洋公園酒店