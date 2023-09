Blackpink Lisa演出瘋馬秀！舞孃是美妝品的靈感？Benefit全新唇釉系列輕鬆打造兩大唇妝

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

為何Crazy Horse Paris 會令我聯想到Benetint? 因為兩者都與舞者有關,剛巧上星期收到Benefit The New Class唇釉系列,它是經典 Benetint 演變出來的全新系列,在介紹新唇釉之前,先說說Benetint 與舞者的故事。

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。