Beauty
Get it Beauty！
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

06/10/2023

Home Spa必備！mtm labo、Glycel面膜，為肌膚注入滿滿膠原蛋白和透明質酸！

#面膜 #美容 #護膚 #Editors Pick #Skin & Body Care #Facial #醫美 #Glycel #美容院 #beauty #mtm Labo #醫美療程
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　上星期到美容院做Pico Laser療程，對上一次可能已是大半年前，美容師苦笑：「很多客移民了，亦有一些客人周末去深圳玩，加上三年疫情，停業又停業，有些顧客會買家用美容儀和家用護膚療程，習慣一旦改變了，再變又要時間，總之生意艱難。」

 

　　的確，過去三年去Hair Salon和Beauty Salon的次數都不自覺地減少了，敷面膜、使用美容儀比以往勤力，但經過今次Laser療程，我覺得回復每一至兩個月一次醫美Facial，肌膚狀態應該更理想。

 

　　提起家居護理，大家的裝備是否齊全呢？ 磨砂膏、按摩油、面膜和美容儀，以上四項當中，對我來說最重要是面膜，每次有新面膜推出都躍躍欲試，剛巧這兩星期有新面膜推出，值得大家留意。

 

mtm labo premium collagen 高純度膠原蛋白面頸膜

 

 

　　mtm labo custom-blended eye mask一向是品牌名物， 雖然價錢略高，多年來一直有長期忠實用家（包括本人），更是很多新娘大日子前必選的眼部護理產品。

 

mtm labo custom-blended eye mask $1,880 / 30mL & 12 對

 

　　新上市的collagen face and neck mask高純度膠原蛋白面頸膜，說實話也不便宜，但一次過讓眼部、面部和頸部肌膚吸收滿滿的膠原蛋白，也就比較說得過去了。

 

　　這款面膜的賣點是高效「定制護理級」膠原修護，collagen face and neck mask 採用專利冷凍乾燥技術，令有效成分保鮮緊鎖在面頸膜中，加入融合獨有定制草本原液的 custom-blended onsen essence ，膠原蛋白面頸膜的有效成分才釋放並作用於肌膚，透過多重膠原灌注技術將膠原蛋白I型及 III 型轉化成最有利肌膚吸收的「膠原鐵三角」，營造膠原蛋白最佳生長及灌注環境，膠原蛋白與水分達至平衡，讓肌膚回復彈性光澤。

 

collagen face and neck mask高純度膠原蛋白面頸膜 $1,980／163mL & 5片

 

　　至於加入甚麼草本原液，就要透過一對一的專業肌膚評測，過程亦比想像中簡單，儀器可即時呈現肌膚表面及底部的狀態，當日根據我的肌膚分析結果，美容顧問建議可加入Mallow Leaf 和 Star Fruit Leaf 提升毛孔緊緻度。

 

　　使用時將 custom-blended onsen essence 的一格份量注入面膜包，密封後按壓外袋至精華完全滲透面膜及頸膜，敷 20-30 分鐘後取下面膜及頸膜，並以手指輕柔按壓肌膚至吸收。

 

mtm labo：Instagram

 

Glycel 6D Magic Mask 高效修護面膜

 

 

　　Glycel的面膜系列一向都有不俗口碑，今次新推出的6D高效修護面膜，結合3重透明質酸、3重膠原配方及6種天然養潤修護成分，獨特剪裁的面膜，360°完美覆蓋面部及下巴位置，大大提升貼面度，一次過帶來水潤、彈滑、嫩白、無紋及緊緻效果。

 

6D Magic Mask 高效修護面膜 $550／6片

 

　　美容顧問分享了加強面膜效果的小貼士： 配合G-PowerLift+離子射頻緊膚儀，敷上面膜後，以Galvanic離子導入模式加強吸收，20分鐘後取下面膜，再用RF雙極射頻模式將剩餘的精華液按摩至吸收。這方法雖然比閉目休息「繁忙」，但一邊煲劇一邊敷面膜的時候就最適合不過了。

 

Glycel：Instagram

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應
更多Get it Beauty！文章

You May Also Like

#面膜 #美容 #護膚 #Editors Pick #Skin & Body Care #Facial #醫美 #Glycel #美容院 #beauty #mtm Labo #醫美療程
More on Beauty

放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk