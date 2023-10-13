NMN能改善睡眠質素、皮膚狀態？大熱逆齡補充劑的成分是甚麼？藥劑師分享5大選購要點！

NMN已流行了一段時間，身邊有不少朋友都開始「入坑」，我亦開始服用第三個月，疤印褪色速度加快，濕疹發作的次數都減少了，效果滿意。從朋友圈中聽到很多NMN的正面評價，包括改善睡眠質素、耐力和皮膚狀態，亦有朋友表示經期回復正常，痛症得到改善，有人覺得未有明顯變化，亦有人覺得價錢偏貴，人人反應不同，但總體而言，消費者對NMN的接受程度都相當高。

NMN是合成NAD+ 的前驅物質。NAD+是一種存在於我們每個細胞中的輔酶，它參與了許多新陳代謝的過程，例如能量轉換和細胞修復。隨著年齡的增長，我們的NAD+水平會下降，影響我們的細胞功能和健康。身體內 NAD+ 的水平會隨著年紀而下降，所以當年紀到達50 歲，NAD+的水平約是 20 歲的一半。科學家研究證明，補充NMN可以提高NAD+水平，改善細胞功能，減少與衰老相關的細胞損傷。

NMN是一種從維他命B3衍生出來的天然物質，存在於食物中，特別是蔬菜水果，例如：西蘭花，綠豆，牛油果和花生。然而，食物中 NMN 或 NAD+ 前驅體的含量相當少，例如，青豆含有煙鹼酸（NA），一種 NAD+ 的前驅體。但1杯豆中只含有 3mg NA。要達到 300 mg的攝入量，便需要攝取約 100 杯豆，根本不可行吧！

市面上有很多不同的 NMN 產品，朋友多數選購美加或日本品牌，但原來香港亦有研發及生產NMN，剛剛推出由香港生物科技院製造及質量監察的「元生．美健NMN18000｣ 便是其中之一，而認識多年的註冊藥劑師黃家寧先生亦推介這品牌，上次見面時他和我分享選購NMN的注意事項，值得大家參考。

酶法製取NMN：通過特定的工程酶，以生物合成的方式來進行生產。此方法產出的NMN原料純度高、雖然門檻較高，成本也高，但亦是最安全與高效的生產方式，比化學合成的NMN質量較高，長期服用對身體亦沒有不良影響。

純度：留意產品的NMN純度要超過99%，不含重金屬及殘留物質（有疑問時可查看品牌展示的測試報告是否符合食品重金屬及微生物規格）。

黃金劑量：每日人體的最佳攝取量是600mg（35歲以上），再多劑量也不會有更突破性效果，所以不要貪心。標籤上的NMN數字是該瓶NMN的總含量，如300mg x 60 = 18,000mg，每日兩粒，一瓶便是一個月的份量。

植物膠囊：植物膠囊由纖維素原料製成，穩定性高，不添加防腐劑及人工色素，而且在胃酸環境中，植物膠囊比一般動物性膠囊溶解速度更快，令活性成分更容易吸收。

GMP 標準生產：比較多消費者會忽略的一項，產品在GMP標準廠房生產，表示產品在一致的生產和控制質量標準下製造。

除了以上理性的因素外，黃先生最後還有一個比較感性的提醒，雖然NMN是近年最流行的逆齡補充劑，亦暫時未有研究發現長期服用NMN對人體有任何副作用。但如果你對這個成份有懷疑，又或是擔心會有副作用，那就不要勉強自己，因為無形壓力對身體有害無益，如本身有任何疾病或疑問，最好先諮詢醫生。

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