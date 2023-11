英國精品香水界最值得期待的品牌！深受名媛喜愛的Ormonde Jayne，其誕生竟與Chanel有莫大關係？

Linda今次帶來的新作是Four Corners of the Earth系列的Arabesque (波斯花紋),這系列的靈感是向倫敦豐富的多樣性致敬。每一款作品皆源於蘊藏於倫敦的外國文化。倫敦有非常多來自中東的居民,Arabesque 以中東族群為靈感,波斯花紋是中東獨有的藝術圖案,主要由樹纏繞著花朵和水果組成。

View this post on Instagram

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。