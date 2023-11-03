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03/11/2023

英國精品香水界最值得期待的品牌！深受名媛喜愛的Ormonde Jayne，其誕生竟與Chanel有莫大關係？

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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　在置地廣場的Parfumerie Trésor店內，其中一個櫃擺滿了橙色盒子，在千嬌百媚的精品香水中亦非常突出，一次我隨機試用了Franggipani，喜歡它氣泡感的雞蛋花香，老闆Pauline立即幫我"Fragrance Shower”，輕盈的香調是預期的討好，但意想不到的是當晚沐浴後，仍然在髮邊留有香氣。

 

 
 
 
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　　第二次到Parfumerie Trésor又再逗留在橙色區域試香，今次的心水是Damask ，Pauline讚我識貨：「Ormonde Janye 部份香水的用料是業界獨有，留香率極高，而且訂價合理，認識這品牌的客人大部分都回購呢！」從此有朋友叫我介紹香水，Ormonde Janye都會在名單之上。

 

 

　　疫情幾年，很久沒機會與世界各地的匠人訪談 ，上星期 Ormonde Janye的創辦人Linda Janye 來港，籍此機會與這位英國香水界的大人物見面，渡過愉快的下午。

 

　　也許大家對Ormonde Janye這個品牌並不熟悉，但它已是歐洲時尚名媛的寵兒，屢獲香水大獎，早年已被譽為繼 Jo Malone 之後，最值得期待的英國香水品牌。

 

Ormonde Janye的誕生，與Chanel有莫大關係？

 

　　Linda廿多年前重遇兒時玩伴，對方正籌劃Bond Street Chanel高級珠寶專門店的開幕，並邀請擅造香薰蠟燭的Linda為嘉賓製作與別不同的紀念品－既要有Chanel高級珠寶的精緻工藝精神，又要展示代表英國人和Bond Street的典雅手作氣息。

 

　　Linda為此合作計劃到格拉斯的香水重鎮尋找原材料，學習最新的萃取方法，與Chanel總部大員研究如何以手造蠟燭呈現Coco Chanel的生活品味。籌備半年最終用價值800英磅的頂級材料、在廚房造出50個別與風格的香薰蠟燭，出品大獲好評，令這位名不見經傳的獨立調香師，在倫敦上流社會引起話題。

 

問Linda為何品牌是鮮豔的橙色盒子，是因為H品牌嗎？

 

　　她笑說：｢Ormonde Janye- 因為我是來自Ormonde的Jayne，我喜歡Acqua di Parma的黃色盒子，上網查自己生日的幸運顏色是橙色，幸運號碼是8，所以品牌就用橙色為主色，香水瓶和瓶蓋是八角切割，一直都沒有大改變。」

 

　　Linda決心開發從未有人用過的原材料，Ormonde Janye要展示真正優雅的元素，作品只遵循一個原則：使用已不再廣泛應用的珍稀精油來創造超凡優美的香氣。「所有香水都是Gender-Free，每個人都有喜歡的香氣，喜歡在自己身上散發的香氣，隨心挑選，不要被既定想法影響自己的選擇。」

 

　　今年是 Ormonde Jayne 成立23週年，作為獨立香水品牌，Linda坦言在發展方面更有彈性： 「在創作方面我有很大空間，不需要跟潮流，亦沒有定時推出新作品的壓力。」

 

　　可能是創作方面能精益求益，Ormonde Jayne Eau De Parfum的香精比例逼近 30 % 是業界少見的高水準，用繁複香料創造輕盈芳香，無論是層次或留香都非常出色。

 

 

　　Linda今次帶來的新作是Four Corners of the Earth系列的Arabesque （波斯花紋），這系列的靈感是向倫敦豐富的多樣性致敬。每一款作品皆源於蘊藏於倫敦的外國文化。倫敦有非常多來自中東的居民，Arabesque 以中東族群為靈感，波斯花紋是中東獨有的藝術圖案，主要由樹纏繞著花朵和水果組成。

 

　　一邊聽著Linda活潑立體的描述，我幻想到一幅在空中飄揚散發香氣的波斯花紋飛毯，如魔法的香氣混合了黑醋栗的果香，加上黑胡椒和藏紅花，再和玫瑰精華及茉莉花香交織出繁茂的紋路。而基調加入的廣藿香和沈香，構成東方調子的經典基調，性感複雜 、叫人著迷。如想尋找不易撞香的香水，值得親自去感受一下。

 

https://www.instagram.com/parfumerietresor/?hl=en

 

 

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