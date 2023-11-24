雲文子師傅美容保健心得大公開！以健美修身提升氣場，逆齢從修練開始

上星期出席《雲文子奇門遁甲2024 龍年運程》簽名會，見證雲文子師傅努力鍛練的健美成果，今次封面在視覺上真的非常震撼！

當年認識雲師傅，最深刻印象是她常常穿Vivienne Westwood，實在難以想像穿搭時尚，健談開朗，笑容燦爛的女生是自幼修道煉法的奇門遁甲嫡傳人，肩負宣揚道法重任的法師。

但亦由於她打扮時尚且親切友善，的確在推廣奇門遁甲方面找到更新的切入點，令奇門遁甲以很多不同意想不到的形式出現，如早前獲邀到內地出席Chanel時裝騷，為奧斯卡影后Marion Cotillard以奇門遁甲批算運程，催運風水有助事業名氣再創高峰。而今次的簽名會則在Landmark的Parfumerie trésor精品香水店舉行，更挑選了Bella Bellissima的 Perfect Day作為主題加持香水，以感官為善信提升能量。

在 Instagram 查看這則貼文 雲文子 Yun Wen Zi（@master_cloud_）分享的貼文

入世比出世更能開悟

雲師傅表示道家入世法比出世法更能開悟，「出世是指在深山裡修煉，入世則無需斷六親，無需刻意避靜，而是與時並進，多了解世情變化，因為融會貫通也是修法的一部分，雖然難免會受到誘惑，但反而能夠令心理更強大。」

雲師傅一向有運動習慣，可是疫情期間被迫停止，直至去年要為新書拍攝封面才積極修身，當時受到教練啟發，便用重訓形式瘦身。踏上健美之路，一年下來不但有顯著成果，更令師傅有推廣運動修心入世修煉的想法：「健身和修練道法很相似，都必須靠毅力和堅持完成，而終極目標都是修心和意志。」

在 Instagram 查看這則貼文 雲文子 Yun Wen Zi（@master_cloud_）分享的貼文

《雲文子奇門遁甲2024龍年運程》，分享透過健美修身去催旺運勢的心得。「奇門遁甲的每個卦象都代表身體一部分，推算時我發現運動能夠化解凶象，訓練不同部位能提升運勢，我希望鼓勵各位有緣人多做運動，注意健康，最重要是當遇到困難和眼前的一切「不可能」時，也要堅持和有毅力地去面對，整個過程會令到你的氣場有所提升。」

在 Instagram 查看這則貼文 雲文子Master Cloud 奇門遁甲（@mastercloud.fitness）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 雲文子 Yun Wen Zi（@master_cloud_）分享的貼文

逆齡與修練

長生不老是道教修練的目標之一，雲師傅多年來每日進行修法練習，修練道家內丹法及養生氣功，笑說自己未能做到長生不老，但起碼已達到逆齡效果。「鍛鍊身體也是一種修練，為了拍攝運程書封面，我把身型練得更健美，這能夠鍛練毅力和意志。此外，10多年前我已經完成辟谷修練，連續21天每天只吃3個水果和喝9杯水（大家不要亂試）。現在如果獨自吃飯的話，只會吃雞胸、藜麥和蔬菜。吃東西也是一種欲念，但入世修練並非不吃東西，我可以控制自己吃或不吃，要面對欲念而可以控制。」

雲師傅肌膚緊緻有光澤，問到美容護膚習慣，卻比我想像中簡單得多，「平日都是正常護膚步驟，仔細卸妝，用眼霜、護膚精華和面霜，即使室內活動也會塗防曬，間中磨砂和敷保濕面膜，用家用美容儀器，甚少到美容院做Facial，但我發現運動的確會令皮膚緊緻，連毛孔都比以前幼細，是很好的逆齡護膚方法。」

以運動、氣功、健康飲食作息為逆齡習慣，聽來都是平常不過，但要樂在其中持之以恆卻不是易事，視為一項入世修練也絕不為過，以前說扮靚是女人終生事業，應該說美容保健是終生修練吧！



