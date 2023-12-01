月相美容：順應月亮週期的美容方法！從新月到滿月，使用適合的保養品，效果或會更佳？

最近為一項工作進行資料搜集，是關於月亮週期與保養的關係，覺得也是值得和大家分享的有趣話題。

想知月亮週期，除了添置Moon Calendar之外，亦有不少網站和App提供資料，其中亦包括香港天文台。

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從新月到下一個新月的週期是29.5天。女性的月經週期和皮膚更新周期大約是28天，換言之，它們幾乎重疊。 難怪會說月亮和女人有密切關係。

「月相美容」來自古老智慧，是指順應月亮對人類的微妙影響而進行的美容方法。月亮之所以對我們的身心產生影響，是因為它與潮汐的漲落有密切關係。 當月亮有盈虧時，潮汐會隨之變化，由於身體由60%至70%的水組成，因此有身體也會受到潮汐影響的說法。換言之，如果將去角質或使用面膜的日期與農曆週期同步，有機會比其他日子獲得更佳效果。

月亮重複著「新月→上弦月→滿月→下弦月→新月」的循環。 循環一圈需要 29.5 天，所以一階段約為 7 天。

活躍期VS排毒期

新月到滿月期間稱為活躍期，可以說是營養成分和美容成分容易被吸收和滲透的時期。 而滿月到新月期間則被稱為排毒期，是適合排除廢物和節食的時期。 當了解月相特點，過著留意月亮節奏的生活，身體會變得更加放鬆，護理會更事半功倍。

新月：提升再生淨化力

新月是設定新目標的好日子，當天的身體的排毒和排泄能力達到最高。 如果情況許可，在月光下浸泡30分鐘，你會感覺身心得到淨化。新月會增強你的再生能力，因此這是添加新美容產品或徹底改變護膚程序的最佳日子。 如果想改變護膚方式，就從新月那天開始吧。此外，新月力量往往會帶走水分，所以要注意保充水分。

新月也是重置期，適合開始新的飲食習慣或是進行排毒按摩。 此外，建議在新月當天嘗試節食或少量禁食，吃一些對胃溫和的食物。

上弦月：吸收力增加

從新月到滿月期間，月亮右側的半個月亮稱為上弦月。 這期間容易獲得「融入」某些東西的美容效果，關鍵字是保濕、補水、修復。月圓期間，美容成分會更容易滲透肌膚，所以這時期一定要做好肌膚保濕工作， 嘗試用最好的精華液，或是進行修護療程。

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滿月：激活力最高

滿月是進行特殊護理的最佳日子，因為它可以最大限度讓皮膚和身體吸收營養。 另一方面，當你的精力達到最大、變得更活躍的時候，也是你的精神狀態容易有些不穩定的時候，這段時間記著要盡量放鬆。

滿月是美容護理發揮最大效果的一天，你的皮膚和頭髮吸收營養的能力處於巔峰狀態， 因此，如果要去美容院或水療中心，或是頭髮護理，建議在滿月的日子進行。

正如上文提及，滿月也是精神狀態容易不穩定的日子，更有機會令你暴飲暴食，切記今天進食會極度吸收，甚至更容易吸收食物中的添加劑。 你需要早點回家，吃得清淡簡單就最好，試著放鬆讓心平靜下來，不妨借助天然香薰讓心情回復平靜溫柔。

下弦月：排毒力增強

從滿月後到新月期間，左邊半個月亮稱為下弦月。 這個時期適合排毒，消除滿月前累積的不必要東西。 多喝熱水、在此期間，進行半身浴或桑拿，大量出汗，排毒。使用乾刷沿著淋巴結輕刷，集中消除水腫和通淋巴。

有沒有興趣實行與月亮節奏相協調的生活方式？ 根據月相進行合適的美容方法，期待大家分享。