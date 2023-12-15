美容界再度活躍起來！Joyce Beauty、1010 Hope精品店新形象：從美妝到護膚，呵護日常需要

最近時尚圈非常熱鬧，時裝珠寶界大型活動一個接一個，外國名人紅星紛紛來港，美容界也再度活躍，除了多個充滿節日氣氛的聖誕推廣活動外，上星期Joyce Beauty和1010 Hope 亦有店舖開幕活動，真是久違了的Happenings，大家經過不妨也去逛逛。

雖然好多人認為疫情三年所有消費已轉為網購，新一代也不喜歡行街，但事實顯然而見，大家都北上或去韓日台購物消費，我一向認為身體力行去Shopping有很多樂趣，首先走動一下對身體有益（Shopping的籍口），支持本地消費可減少網購的過度包裝（購買外國產品除外）。此外，我認為美妝產品還是有得試用才可以下更準確的決定，遇上好傾的美容顧問總好過在電腦看著Chat Bot 答非所問，試完又可以想清楚才買，這些Shopping Experience並非Virtual Shopping可比！

Joyce Beauty旗艦店變身大宅客廳

Joyce Beauty成立以來，所有店舖每隔一段時間便換上新形象新概念，今次太古廣場旗艦店由在國際獎項中屢獲殊榮 MDO 木君建築設計創辦人徐伩君女士（Jaycee Chui）和橋義先生（Justin Bridgland）所設計。他們為旗艦店換上家居主題，並將現代優雅與懷舊元素融合，如柔和素色馬賽克磚搭配温暖的木材質調和簡約俐落的線條打造陳列架，將珠算盤和中草葯百子櫃等轉化為獨特的展示桌，營造了一種Welcome的氛圍。

家居概念由不同區域組成，顧客可以在店內的「書房壁櫃」尋找合適的產品，在側邊的「梳妝台區」自在地試妝。中央的「客廳中島區」同時可用作陳列，諮詢亙動和工作坊，譲顧客在寧靜優雅的環境中享受購物體驗。我喜歡今次的設計，產品陳列有序一目了然，「客廳中島區」感覺親切，將產品和顧客的距離拉近。

旗艦店網羅超過 40 個備受熱捧的美妝、護膚、日常護理品牌，包括我喜歡的RéVive, Augustinus Bader, Oribe, Philip B 和Editions De Parfums Frédéric Malle 等等。

詳情：https://www.instagram.com/theofficialjoycebeauty/

10/10 HOPE 銅鑼灣Fashion Walk首間地舖

有逛開誠品書店的朋友，對10/10 HOPE應該不會陌生，這間源自台灣的複合式概念生活店原來進駐香港已第11年，分店主要在誠品書店和商場，10/10 HOPE主要代理天然且令人安心的保養品牌，包括一系列肌膚保養、頭髮及居家護理、香氛、芳療及茶療等有機產品。

而籍著今次首間地舖開幕，10/10 HOPE以嶄新的品牌視覺設計註釋四大核心價值「健康 (Healthy)、有機 (Organic)、正面能量 (Positive) 及環保 (Eco-friendly)」，全新品牌Logo將原有的「10/10」設計改良，以溫潤的邊緣及柔和的線條構成，代表品牌將以更個人化及人性化的方式，為客人創造更多滿分時刻;同時以「綠色」作為新的品牌代表色，靈感構思源於給予人平靜、舒適感的大自然。

新店以淺色及大地色系為主色，當中亦採用環保物料來平衡現代簡約風所缺少的人文溫度，配合以夯土及沃克板製造的陳列位置，與主要配色互相呼應，賦予空間一種自在愜意的氛圍，店舖位置就在銅鑼灣購物區真的非常方便。

10/10 HOPE代理的人氣品牌包括之前在這裡介紹過的L:A BRUKET和Bamford、英國有機護膚品牌Dr. Jackson's及澳洲純天然居家清潔品牌Bondi Wash等等，喜歡天然產品的朋友不容錯過。

詳情：https://www.instagram.com/1010hopehk/