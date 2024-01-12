屬於冬日的香氣！來自Armani、Officine Universelle Buly、Lush的木質辛香調香水，帶來溫暖氣息

每年冬天，我會有幾款香水特別常用，如Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily Cologne Intense 的深沉馥郁質感及沉靜煙燻氣息便是我的心水推介，Atelier Cologne（已撤離本地市場） Café Tuberosa的咖啡味和晚香玉的溫暖甜香也予人獨等的溫暖感。

有些香調就是能夠在冷空氣中帶來暖意，木質辛香、肉桂、生薑、胡椒等濃烈香料氣味，在調香師精心設計之下，交織出和暖的柔和香氣，與濕冷的氣候形成對比。

香甜誘人的美食香調在秋冬季也特別受歡迎，以香草作為香氣的主軸，配合果實香料也能營造細膩多層次的味道，細滑香甜，甚至是有一點焦香苦澀，這些能刺激味蕾的香料氣息也能帶來溫暖感覺。亦因為這些暖意香氣，更希望清涼天氣能維持長些時間，有說溫暖香調會令人上癮，未試過的朋友有機會不妨探索一下。

Lush Turmeric Latte $420／30ml

去年聖誕收到的Lush Turmeric Latte 薑黃拿鐵香水，這款被評為Lush香水圖書館必買的香水之一，香莢蘭及零陵香精萃交織出的溫潤香甜的感覺，但更突出是其般略帶辛調的細膩奶香，坦白說它不是一款容易令人一聞鍾情的香味，但與冷冷的天氣真的非常合襯。

查詢：https://www.lush.com/hk/zh_hk

Armani Noir Kogane $3,240／100ml

Armani/Privé高級訂製香水每次推出的新香調都有驚喜，Les Terres Précieuses系列的Noir Kogane，初調以欖香脂揭露藏紅花瓣中心的樹脂香精華，強調香水中濃烈的皮革氣息。基調以可持續的海地香根草結合危地馬拉的廣藿香精華，與皮革木質基調交纏，為香水帶來煙燻木香。暖和辛辣的藏紅花香調昇華香根草的大地氣息，締造出盛載皮革辛香的濃郁木調。香水瓶以當代美學詮釋金繼的理念，暗夜黑瓶身在細節融入陶器的光澤與質感，瓶上的金色紋樣刻劃出金繼修復工藝的神韻。

查詢：https://www.facebook.com/armanibeautyHK

Officine Universelle Buly Lebanese Cedar 黎巴嫩雪松木 $1450／75ml

Universal Collection世界遊歷香氛系列的 Lebanese Cedar 黎巴嫩雪松木，在濃郁的雪松木香調裏，瀰漫著馬鞭草、粉紅胡椒和香根草的味道。以水為基底的香氛，可同時噴於髮絲、衣物甚至床鋪上，不含酒精的水基底凝乳配方不會令肌膚感到不適，不會殘留，充分讓香氣完整展現其豐富和真實的個性。

查詢：https://www.facebook.com/BulyHK

Paul & Joe Refreshing Mist 清爽保濕噴霧 $280／80ml

這款清爽保濕噴霧系列加入保濕因子，更具備滋潤功效，適合噴灑於全身各個位置，噴霧配方特別細緻，想不到除了品牌主打的花果香氣外，會推出一款建議在沐浴後或睡前使用的Spice Latte 暖暖辛香，羅勒；芫荽、茉莉、鈴蘭、雲呢拿、麝香和雪松木，香料味輕盈溫柔，舒適的香氣讓人倍感放鬆，彷彿喝著溫暖心靈和身體嘅香料拿鐵。

查詢：https://www.facebook.com/PAULANDJOEBEAUTEHK