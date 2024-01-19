日本人氣no.1「悟空SPA」進駐香港！獨門21式按摩手法，10分鐘進入絕頂睡眠！

被譽為日本業界「全国人氣NO.1」的「悟空SPA」剛於星期一開幕，選址於朗豪坊52樓全層，設有100間護理室（！）以本地按摩店的規模來說真的非常大。

據說「悟空SPA」獨門21式按摩手法，可令人於短短10分鐘即達「絕頂睡眠」境界，解決失眠問題，也可令人感到心情愉快及達到美顏之效。聽到公關朋友的陳述，喜歡按摩的我對開幕當日的體驗非常期待。

「悟空SPA」於 2008 年在京都成立，創辦人金田淳美自2008年開辨京都元祖店，創立出獨門21式按摩技術，熟悉頭部肌肉位置，精準按壓，能於10分鐘內使人進入「絕頂睡眠」的境界，是日本第一家專攻頭部按摩的按摩店，開業15年在日本設立7間分店以及紐約分店，屢獲日本媒體、電視節目報導。官方表示現今3個月內之預約按摩服務經已全部爆滿，日本國民的等候人數更已超過70萬人。

「悟空SPA」的名稱靈感源自西遊記的悟空，很多人生活壓力大，煩惱很多，就如悟空頭上戴著金剛圈一樣，頭部感到很重，而「悟空SPA」的獨門按摩仿如替你拿走頭上的金剛圈，即時釋放壓力。

本業是會計師的金田淳美，曾因工作壓力太大導致難以入睡甚至長期劇烈頭痛，然而一直找不到病因，按摩亦不能改善。

本來打算與頭痛共存的她決定要創造能化解頭痛失眠的方法，除了學習解剖學和針灸外，更得到腦科醫生的協助，發展出獨創的「21式按摩技術」。

一入到「悟空SPA」已被其標誌的巨型佛祖吸引，既像電影《金手指》內程一言的藝術收藏，也像主題樂園的大型遊戲裝置。趟開大門進入仿如Team Lab環境，跟著指示去到全港唯一「-15度冷凍空間」，這是新型肌肉放鬆法技術，當皮膚進入冷凍狀態停留數分鐘之後按摩，一冷一熱模式令血管收縮，有助加速血液循環，從而放鬆肌肉，以最放鬆的狀態去接受睡眠治療。大會安排入冷房坐5分鐘，但怕凍的我不到一分鐘便出來了。

「悟空SPA」屬於乾式按摩，按摩師是隔著被和毛巾幫顧客按摩，建議大家穿柔軟舒適的上衣，按摩範圍包括頭部、臉部輪廓、耳朵、肩頸鎖骨及手臂，特別一提是其來自北歐的「神級魔法座椅」，以人體工學設計，一躺下已有被懷抱的感覺，安穩舒適放鬆。配合昏暗的寧靜空間，很快便進入放鬆狀態。我也很喜歡軟綿綿的搖粒絨被，我深信家中兩貓也會十分喜歡，而最初的按摩手法就是在被上按壓肩頸鎖骨及手臂，想起被貓手按壓的感覺。

整過過程在頭部和眼睛蓋上薄毛巾，最初我也有要心算21式的打算，但除了最初有點力度的幾式，很快已進入半睡狀態，即是我知道正在按摩，但非常放鬆，還是放棄心算，專心睡眠。

通過放鬆頭部、頸部、肩膀位置的緊張肌肉，有助解決失眠，提升睡眠質素，同時刺激皮下組織的血液循環，有助排毒去水腫、提亮膚色，短短45分鐘的體驗，由於是工作Mode都沒有完全睡著，最明顯是頭皮放鬆了，當刻最想是可以做多45分鐘。當晚也沒有特別睡意，但翌日起床便感到分別了，一起床不知道是星期幾，就一定是睡得很好呢！

截稿時未有訂價詳情，現時有45分鐘體驗限時推廣，有興趣的朋友可留意一下。

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