Marni宣佈推出美妝系列！首個產品會是香水？從Dries Van Noten Beauty、Valentino Beauty，看時尚美妝品牌概念

日前全球最大的美容公司之一 Coty宣佈與時尚品牌 Marni 簽訂授權協議。在WWD看到這條標題，作為粉絲的我表示興奮，估計這也算是品牌成立30週年的大事件，我一直希望Marni 和 Miu Miu這兩個時裝牌子推出美妝產品啊！

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再看發佈細節，「根據協議條款（具體細節尚未披露），Coty 將在 2040 年以後開發、生產和分銷 Marni 品牌的一系列香水和美容產品。而授權協議下的首個產品預計將於 2026 年推出。（噢？？？）

2026至2040年的14年期間，究竟會發生甚麼事呢？

Coty 表示：「透過與 Marni 的長期合作夥伴關係來加強其在奢華香水領域的影響力，建立一個基於專業知識、創新和前瞻性創造力的共同價值觀聯盟。我們很高興與 Marni 合作開發優質美妝產品，將其視覺風格和美妝價值觀帶入生活。」

實在充滿問號的消息，唯有再等待下一次發佈，我估計2026有機會推出的首個產品將會是香水。

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1994 年成立的Marni ，被公認為奢侈品領域最具藝術性、色彩豐富、擁抱生活、另類的品牌。 Marni 以其顛覆性的系列而聞名，挑戰傳統時尚準則，透過其獨特的材料和顏色，以及獨特的印花和圖案彰顯個性，既古怪又不失優雅。

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實話實說，Marni 服飾訂價絕不算親民（始終是奢侈品牌），手袋皮具精美別緻但沒有二手市場，但從去年與Uniqlo聯乘的系列大受歡迎，以及已成為Seasonal Pop Up的Marni Market 親民訂價手織袋成功吸引很多新用家。

Marni的美妝品將會有甚麼元素呢？ 色彩繽紛的圖案？對比鮮明的Color Blocking？ 可持續發展物料？ 皮革？布料？

得一句「未來消息」實在推測不到甚麼，只好拭目以待。

籍此機會分享另外兩個我喜歡的時裝美妝品牌，雖然它們在本地市場不算發光發熱，但我覺得值得大家留意。

Dries Van Noten Beauty

Dries Van Noten這位神秘的比利時設計師一直以迷幻色彩和印花而聞名，向來以不同質地、色調融合成與別不同的獨有風格，2022年推出的美容系列包括有10款香水、30款唇膏、手霜、香皂和配件等等。

美妝品牌的焦點都是唇膏，DVN唇膏的概念與Hermes Beauty類似，四款唇膏外殻以可回收的紮馬克合金製成，而印花靈感則來自時尚系列的布料，頂部和底部不一的圖案組合呼應了設計師大膽的設計風格，備有30 種緞面、啞光和透明質感的唇膏可供選擇。然而Dries Van Noten Beauty 也如時裝系列般低調，所以只在置地廣場Dries Van Noten有售。

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Valentino Beauty

當年得知Valentino推出美妝系列的時候，真的非常期待！畢竟當時我也入手了兩個經典鉚釘手袋。結果Valentino Beauty在全世界還在與疫情奮鬥的2021年推出，很多人都戴口罩和在家工作，確實是非常大的挑戰。

Valentino Beauty整個品牌形象與概念都是由創意總監Pierpaolo Piccioli親自操刀，呼應 Valentino 的高級訂製美學和品牌DNA，唇膏、粉盒和彩妝盒均以Rosso Valentino Color 加上品牌標誌為設計元素。

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坦白說最初手握唇膏和眼影盒的時候，的確與我想像的有少許落差，「紅色唇膏殻環繞金色V字Logo，猶如繫上金色腰帶的紅色Valentino禮服」，可能是不夠贅手，又或是質料問題，總覺得欠了一點甚麼。此外，私心希望彩妝系列有鉚釘設計元素，可惜鉚釘全部在Valentino香水瓶身。

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還好氣墊粉底的包裝令我覺得挽回氣勢，無論是外型設計和質料比起唇膏粉底的包裝更吸睛。最新推出呼應今年Color Of The Year的限定Coral Fantasy彩妝套裝，包括限量版珊瑚橘色Rosso Valentino高訂經典唇膏及Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底，非常吸引！