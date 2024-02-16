《和我的老公結婚吧》：拆解「假面閨密」宋昰昀的話題裸妝！粉嫩撒嬌唇色來自Chanel、可憐風眼妝靠這款眼影盤

大家在這幾日假期有沒有煲劇？

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最近有幾個朋友都在看《和我的老公結婚吧》（Marry My Husband），雖然在Amazon Prime播映，但朴敏英始終都有一定號召力，加上她為了飾演癌症病人將體重減至37Kg，在社交媒體的討論度相當高。

近年媒體碎片化，很多韓日戲劇作品都不能像以前掀起長時間的熱度，而植入產品方面，雖然現時在網上都可以找到主角的#OOTD和使用妝物，但媲美《來自星星的你》的千頌依唇膏效應，似乎真的後無來者。

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當年金秘書的 #朴敏英耳環 曾經上過熱搜，還以為今次《和我的老公結婚吧》的鄭智媛（朴敏英 飾）改頭換面的亮麗打扮會引起話題，雖然都有媒體分析她的衣飾打扮，誰知是女二假面閨密綠茶女-鄭秀敏（宋昰昀 飾）大比數跑出！

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鄭秀敏的角色設定是擁有清純可愛的外表，完全是讓男人無法抗拒的理想型，但其實心地極差，一直情緒勒索姜智媛，更與其男友搞上，最後還合謀殺了姜智媛。

宋昰昀以精湛演技將表面純情但機心重重的綠茶女角色完美呈現，不但演技得到讚賞，清新裸透感妝容也成為了討論焦點之一，其中一幕補妝「名場面」的「撒嬌色」唇膏更引起熱烈討論，而觀眾得知她出道20年，現已37歲更覺得驚訝！

我覺得宋昰昀有些角度金智緩，五官標緻，皮膚的確是細緻光滑，唇形也很美，難怪在這麼多特寫鏡頭下，妝容會引起觀眾的關注。

宋昰昀的韓國化妝師 dadomi亦因為公開了劇中的唇膏色號及妝容重點而意外地令流量大大增加！

鄭秀敏擁有豐盈的咀唇，唇膏以少女風的粉嫩唇色為主，而補妝名場面的心機撒嬌色唇膏就是Chanel Rouge Allure Velvet #63 Essentielle，粉嫩感唇色加上她的招牌無辜眼神成功勾引到閨蜜男友。

購買： Chanel

另一款是 Chanel Rouge Allure Ink #168Serenity，啞緻柔滑的霧面質地，若非如鄭秀敏擁有白淨膚色和完美唇形，這淡粉紅色其實不容易Carry，香港官網沒有這款顏色，類似的有 #140 Amoureux。

購買連結：Chanel

除了粉裸色的唇膏，淡淡蜜桃色調的潤唇霜也是偽素顏妝容必備。除了單用作為潤色護唇膏外，在乾燥玫瑰色的霧面唇膏後塗上，讓唇形自然地立體飽滿。

Heart Percent Dote On Mood Lip Pencil # Rose Beige：購買連結

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鄭秀敏充滿少女光澤的底妝，帶著自然光澤感，顯然是她本人的肌膚狀態也相當超班，dadomi未有分享選用產品，我覺得Sofina 的霧光潤澤粉底霜「碌碌粉底」有可以塑造那種透薄自然，仿如素顏的光澤感，但大前題是肌膚沒有大問題的人才適用。

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鄭秀敏的眉型柔和自然，稍微填補眉毛空隙處，塑造淡淡的自然眉型，Visee、Kate和 Benefit 都有推出淡色的眉筆產品。

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鄭秀敏的眼妝主要是用低飽和度色澤眼影，Lunasol 和 Excel都有大量選擇， 以淺棕色、裸膚色眼影打底，創造眼窩自然陰影，再用杏色或淡粉紅色眼影於下眼線自然暈開，打造楚楚可憐的無辜眼神，眼線也是隱形的內眼線，眼角微微延長，再掃上根樓分明的纖長睫毛膏。