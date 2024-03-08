空氣瀏海難整理？學懂Gluedownbangs瀏海小撇步，風吹都不怕！兩款日韓頭髮睫毛膏推介，方便又實用！

最近看了好幾個廣告，女主角都是額頭或額角邊有一束小瀏海，貼服地「擺」在特定位置，為整體造型產生畫龍點睛的作用，更有修飾面形效果。我覺得很好看，但如果日常造型小瀏海在額頭上，恐怕會有人善意地幫你撥開那些髮絲⋯⋯

廣告拍攝經驗豐富的化妝師朋友笑說：「影相當然沒問題，平日造型就要看場合。」拍廣告硬照的時候，瀏海的孤度和擺位都要非常準確，化妝師／髮型師已習慣在有需要是用透明睫毛膠水固定、透明睫毛液或透明眉Gel幫助打理瀏海和髮鬚幼髮，或是平復顯眼的毛躁髮絲。

要塑造空氣感瀏海效果，如使用大量定型噴霧後硬而幼的髮束，效果會比較不自然，年前曾在TikTok流行的瀏海定型關鍵字「Gluedownbangs」，當中分享的正是髮型師和日本女生常用的小撇步，即使在戶外有風，瀏海都能緊守崗位保持形狀。

首先用髮捲捲出想要的弧度，然後在眉毛上塗上少量睫毛膠水，把髮尖輕輕壓在上面，瀏海便不會輕易走位。雖然睫毛膠水本來就是為接觸皮膚所設計，理論上是安全的然而長時間讓膠水直接接觸皮膚，亦有機會出現刺激，使用前最好先做小範圍測試。

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日本有不少美髮品牌推出瀏海專用產品，大家熟悉的Kate在2021年已推出瀏海定型筆，不過現時只在網上發售，備有原有的光澤配方和啞光的Air Matte配方，如睫毛膏般的小螺旋刷頭，膏體則採用透明膠狀配方，輕輕刷過瀏海就能幫助固定，亦可以刷於髮根位置加強蓬鬆效果，小小一支方便置於手袋中隨時重整髮流。

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由韓國知名髮型師金高銀和朴敏英等著名韓國女星御用的髮型師ChaHong（車紅）將多年整理頭髮的經驗推出自家髮品牌CHAHONG，結合韓國女生流行的髮型趨勢，研發一系列實用又易用的產品，備受顧客喜愛，近期 CHAHONG 推出的Fix Detail Hair Mascara頭髮睫毛膏更大受韓國女生歡迎。

這款Fix Detail Hair Mascara適合想擁有貼服又分明的瀏海造型，亦可用於整理鬢角和空氣瀏海，既可直接刷上髮絲亦可用手指沾取，用於髮際、瀏海及分界位置，迅速整理髮絲，同時亦可作為編髮完成後，梳理頸後碎髮的好幫手，配方蘊含保養與潤澤成分，可以輕鬆的將幼細髮束調整到想要的位置，不需用風筒或電熱棒就能帶來恰到好處的定型效果。

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雖然不是新發明，但為何會引起話題呢？因為CHAHONG的官方IG亦分享了很多使用小技巧，教授用家如何利用這產品嘗試不同用法和造型，大家想為髮型加點小改變不妨多留意。這品牌在港沒有銷售點，有興趣的話可以在Oilve Young訂購。