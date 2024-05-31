香薰蠟燭為家居增添儀式感！4推精選推介 + 私心分享如何清洗香薰蠟燭瓶！

上星期，終於將一些積存已久的蠟燭瓶先清洗再回收，為的是騰出空位放新的香水。

蠟燭瓶洗乾淨後大滿足，在社交平台分享成果，朋友反應比想像中熱烈。其實，清潔蠟燭瓶的方法十分簡單，將滾水倒入，待涼後會有一層蠟浮面，挑走這層蠟之後，再用膠棒將殘餘蠟質及燭芯底片刮出來，隔住咖啡/茶葉濾紙倒水隔蠟，否則便會令喉管淤塞，最後用紙巾抹走所有油分蠟質便可。清潔後的蠟燭瓶可用來水種植物，當然亦可補充大豆蠟、香精和燭芯，再度成為香薰蠟燭。

提起香薰蠟燭，建議大家要早買早享受，買了便不要存放太久，即使是密封味道都會「走失」，我有一個很喜歡的香薰蠟燭，因為每次拿出來都不捨得用，結果一打開，估計香味大跌50%。

每次燃點香薰蠟燭，一定要待面層完全融化才弄熄，否則沒燒到的蠟面會形成淺坑，下次再點燃時也再燒不到，繼而每次燃點後逐漸變深，瓶邊的蠟就會浪費了。此外，每次點蠟燭前稍為修剪燭芯，因為過長的燭芯會影響傳熱，燃點時更會產生黑煙和燶味。

View this post on Instagram A post shared by 生活選物店．香氛蠟燭．融蠟燈 (@floatyhk)

如果想香薰蠟燭更耐用，可考慮添一盞融蠟燈，用熱力令蠟燭擴香比直接燃燒更持久，但亦因為非直接燃燒，香氣可能會淡一點，有說用融蠟燈可比原本高出1.5至2倍呢！

香薰蠟燭是絕對歡迎大家花心思入手的家居點綴單品，最近正在使用的兩款都實在令我有回購意欲，推介！

1／Black Blaze Bush Walk Scented Candle

早前陪朋友到Joyce Beauty購買香薰蠟燭送禮，我跟他說我正在用這款Bush Walk，他一聞便愛上，同時入手蠟燭和Diffuser，柑橘香草的新鮮花香中，融入澳洲尤加利，令環境圍環繞著新鮮的綠草和松樹的香味，感覺清新乾淨。

購買：https://shop.joycebeauty.com/collections/black-blaze/products/bush-walk-scented-candle

2／Ormonde Jayne Casablanca Lily

這款蠟燭的是品牌最受歡迎的香薰蠟燭，豐厚濃郁的花香令居室像擺滿盛放鮮花我春日花園，果然名不虛傳，實在捨不得用完。

購買：https://www.parfumerietresor.com/product/casablanca-lily-candle/

3／Versailles X Trudon

昨日到小眾精品香水店Scented Niche，聞過兩款新登場的香薰蠟燭都相當吸引，已Bookmarked。Trudon 是法國大革命之前為王室製造蠟燭的前皇家御用蠟制公司，出品一向深受「香民」歡迎，品牌以蠟燭在凡爾賽城堡創造了輝煌時刻，為了向如此迷人的過去致敬，Trudon 推出限量凡爾賽Versailles系列，香味帶有草木調和花香調，靈感來自凡爾賽宮的傳奇花園，牡丹、百里香花、鬱金香花、迷迭香、晚香玉、菩提樹、金銀花和藍鳶尾，散發高貴優雅的花香。

4/ Coreterno The Secret

Scented Niche新引入的意大利品牌 Coreterno，意指「永恆之心」，搖滾又復古的畫風玩味十足。由意大利最古老的標籤製造商為 Coreterno 生產極具手感的五層金箔立體浮雕壓花標籤，採用植物蠟和礦物蠟配方，黑色玻璃瓶可以保持香味的完整性。7款香氣各有特色，我的心水是 The Secret，鮮薑的香氣遇上羅勒雪松、尤加利和茉莉，竟然是有點個性的清新柔和氣息。

查詢：https://www.instagram.com/scented_niche/