2024年夏季最流行髮型！NewJeans Hanni 掀Bob頭造型熱潮！從French Bob到Dad Bob，如何打造空氣感短髮造型？

French Bob

Hanni@NewJeans 在日本粉絲見面會 《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》以短髮形象唱出松田聖子的名作「青い珊瑚礁」，向Seiko致敬的復古造型加上技驚四座的演出，J-Pop回憶殺吸納大批新日本熟齡粉絲，而且在全員長髮的團體中立即提高辨識度，造型非常成功，以上短片瀏覽量已達5.7M！

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Hanni並不是真的剪短頭髮，而是戴上一個像真度極高的French Bob with bangs假髮。Hanni這款髮型營造出法國女孩的自然隨意，髮尾剪成自在微亂有層次，就像不用刻意吹整就能出門，清爽又可愛。

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無獨有偶，《假面女郎》Nana 最新一輯廣告也非常突破，一改長髮形象以比較「A Shape」（即髮尾較厚）的French bob with bangs假髮登場，多了波希米雅風的隨興感，但又不失女人味。

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Kelly 陳慧琳入行多年大部份時間都是長髮，早前亦大刀闊斧將頭髮剪短，並說這是暑假送給自己的第一份禮物，短髮造型就像她初出道時的髮型，獲得大量讚美。

Kelly這款髮尾外翹的短Bob，髮尾類似無層次的俐落線條，搭配充滿光澤的髮質，要華麗、個性或是輕鬆都適合，側分時髮絲會充滿空氣感，讓髮絲有流動的視覺效果，而最後令髮尾末端向上往外彎曲，令整體造形更有動感。

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在巴黎的Emily- Lili Collins 也換了清爽的Bob ，她表示既是為了接下來的新戲宣傳，也是為了在夏季換上清涼的新形象，更換上略深的髮色，展現更輕鬆愜意的風格。

Bob是短髮髮型的一種（Long Bob除外），最初是以幾何剪裁為概念設計，線條簡約俐落且長度整齊的豐厚髮型。經典Bob的長度在下巴和肩膀之間，不只具有修飾面型輪廓的效果，同時容易打理，而且能做出極多變化，除了以上明星範本，以下幾款都是Bob （做資料搜集時，我有一刻想說沒有髮型不是Bob⋯⋯）

Apple Bob

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韓劇《非常律師禹英禑》的蘋果頭，輪廓看似圓圓的蘋果，也像是一體成型的球狀。這髮型不只是一顆圓圓的蘋果頭這麼簡單：面際髮型輪廓能修飾面型、頸上的髮流位置能拉長頸部線條，配上空氣瀏海，即使簡單的Bob也不顯老氣，反而展現輕盈活潑。

Midi Bob

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今年另一款大流行是及肩Midi-Bob，與傳統的耳下Bob不同，Midi-Bob的髮尾層次不能太多，一定要有豐厚感，才會顯得時髦優雅。它可以大側分，也可以中分，將頭髮全部撥到耳後，便就能展現乾淨俐落的形象，如果想修飾面型，可配合不同風格的瀏海讓造型更完美。

Dad Bob

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Dad Bob是一款稍長的Bob，與浪漫凌亂的French Bob相比感覺更樸實成熟，輪廓像90年代的厚實Bob， Dad Bob的展度會落在下巴和鎖骨之間。它會讓人有一種短的錯覺，但實際上又不是太短，適合那些想嘗試短髮的女生。Dad Bob偏鈍的髮尾會給人頭髮濃密的錯覺，特別適合細軟髮質，而長度正好可讓人隨意用髮夾夾起，展現慵懶風格。