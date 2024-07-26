西營盤街角心靈雜貨店！精選天然香薰精油、人寵共用線香，療癒疲憊的身心靈

朋友Mandy由瑜珈老師再發展其他與Well Being有關的事業，去年在Bali靈修之旅期間認識ailia 的產品，被其治療級精油的優質香氣吸引，亦欣賞香薰治療師／創辦人為這新創小規模品牌認真地申請很多國際認證，加上訂價非常合理，所以帶了一批香薰精油和Castile Soap送給親友，並考慮將這品牌引入香港。

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Castile Soap（卡斯提亞橄欖液態皂）是以橄欖油為基底的泡沫皂，成分天然，不含動物油脂及化學成分，適合敏感／濕疹傾向的皮膚，喜歡它用後皮膚不會乾燥繃緊，適用於面部和身體。香薰精油的質量相當好，我用得最多的是對舒緩呼吸有幫助的Breath Easy Roll On，甚至已取代了傍身多年的傷風通，最近差不多用完打算回購，於是問Mandy與ailia的「發展」如何，才知道她已幫品牌落戶西環一間心靈雜貨店：5ive.d，沒有做宣傳但大半年來都累積少量熟客，回購率也不錯。

上星期到西營盤5ive.d 回購產品順便探店，位於舊街的店舖甚有個性。這裏定位為「心靈雜貨店」，產品都是圍繞幫助促進身心健康。

兩層高的獨立店定期舉辦不同與靈性和能量治療有關Workshop，如即將舉行的正念冥想和聖木．鼠尾草能量塔香工作坊等等，店舖內有不同品牌的水晶飾物和擺件，塔羅牌、天使牌，天然香薰和各式燻香產品。

ailia 除了香薰精油，同門品牌 Bodhi Tree 也推出個人護理產品，如Bodhi Tree Vegan Deodorant Vetiver Sage Spray天然止汗劑 （$190／80ml），利用天然草本中和汗味，配合治療級精油，維持皮膚自然排毒，備有花香Rose Magnolia以及清新的Vetiver Sage兩款香味。

Bodhi Tree Organic Vegan Cedarwood Rosemary Castile Shampoo（$180／250ml），有機椰子油和蘆薈能滋養頭髮，雪松油可促進健康頭髮生長，有助減少脫髮和頭皮屑，而迷迭香葉萃取物可刺激毛囊，促進頭髮生長，薄荷油刺激頭皮的血液流動，適合所有髮質，不含刺激性化學物質或合成香料，最初使用時的過渡過程，頭髮可能會感覺奇怪或油膩，過渡期後髮絲和頭皮都會變得更健康。

多用途的Castile Soap 引入大支裝（$280／450ml） ，我最喜歡Happy Me結合佛手柑、冬青、木蘭、依蘭和香橙精油的香氣，有助於減輕壓力和焦慮，促進喜悅和幸福感覺。

多喝水對身體和皮膚有益，這裏其中一款熱賣產品是來自德國的Nature’s Design Shinno Mug ，傳統手工瓷器技法結合最純淨、無雜質的陶瓷原材料製作，適合盛茶或咖啡，而玻璃杯則適用常溫或凍飲。纖細優雅的弧度是符合黃金比例的設計原則，與大自然的神聖幾何相呼應，將由水龍頭破爛的水分子，重整為六角形的水分子，據講可增加飲水的效果和風味。

很多朋友想在家中燃點香支，但可能擔心空間不夠大，香氣會令寵物不適，這款意大利的Aroma Pets人寵共用香支，有鬆弛和減壓的香氣。

「蔡先生的健康GOODS」是「我把皮膚病根治了」的作者-蔡篤俊醫學博士出品的防敏皂，是早年幫助麻利控制濕疹問題的好物之一，也是這裏的熱賣產品呢！

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