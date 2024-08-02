巴黎奧運 | 從香氛、美妝到護膚，享受奧運盛事！Officine Universelle Buly推運動鞋專用香水、Fenty Beauty贈化妝包予義工

巴黎奧運2024開鑼，繼早前介紹個人護理企業P&G旗下第一次成為奧運合作夥伴- Olay推出Cleansing Melt之外， 上星期我收到一封「信」，下款是 「Partner to the fresh scents of the Paris Olympics 」 - Officine Universelle Buly ，品牌於2017年獲得LVMH Luxury Ventures青睞，成為它們首個投資的香氛品牌。

介紹這款奧運2024香水之前，籍著Officine Universelle Buly「重生」十周年，重溫一下品牌故事。

1803年創立的Buly，沉睡將近一個世紀的時間，遇上有緣人Ramdane Touhami，他被Jean-Vincent Bully的故事深深吸引，因此他和妻子Victoire de Taillac決定共同復興Bully，2014年改名Officine Universelle Buly，延續品牌的大膽前衛，並透過嶄新科技，重塑品牌的經典系列。

Officine Universelle Buly憑著古典華麗的包裝和特色的香氣，以及優雅的美學精髓。迅速獲得年輕世代的高度關注，不論是品牌形象、營銷方式、或是訂製書法等等，在市場上找到獨特定位，亦讓這個百年香氛品牌成功穿越到現代！

巴黎奧運的Partner of the fresh scent 是 Eau Gymnastique（$700／500ml），注意這並不是運動員的香水，而是運動鞋的香水，浪漫的Buly主張鞋履也有消臭尋香的資格，配方以微囊技術鎖香，獨特之處是賦予運動鞋一種悅人的獨特芳香：消除汗臭，讓運動鞋和各式鞋履歷久常新。

Eau Gymnastique既是專屬鞋履的高級別保養，也是球鞋收藏家、運動狂人、假日跑手的運動良伴。

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同屬LVMH旗下的Fenty Beauty，早前創辦人Rihanna 以一張與巨型Fenty Beauty 唇彩合照，在Instagram宣布與 2024 年巴黎奧運會和殘奧會正式合作。

Fenty Beauty以包容和多元化的承諾而聞名，與今屆奧運會的價值觀一致。Fenty Beauty 會以甚麼形式合作呢？ 大家可記得2023 年超級碗中場表演中，Rihanna拿出一款Fenty Beauty控油粉餅來模仿補妝，帶來了超強的宣傳效應。

至今透露的合作部分，Fenty Beauty 將為頒獎典禮上的600 名18 至 21 歲的義工送贈化妝包，同時由專家教授美妝建議，幫助他們實現美麗目標，此舉體現Rihanna讓所有人都能享受美麗的雄心，「無論其出身如何，不同文化背景、膚色或風格，都可以享受美麗」。

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最後送上趣聞一則，法國品牌Caudalie利用CG製作一條有趣短片， Vinoperfect 精華液沿著滴管邊緣滴下，河水顏色立即從骯髒的綠色變成清澈的藍色。影片的標題是「清除塞納河的黑斑，一次一瓶 Vinoperfect 精華液」；這短片在Instagram有8.8M views，可見宣傳效果非常成功。

這短片發布之際，巴黎市長和其他法國官員在塞納河游泳，以證明這條河足夠乾淨，可以在即將舉行的奧運會上舉辦游泳比賽。然而事與願違，負責該市供水的公司和其他組織已警告稱，塞納河的污染程度已達到不安全水平，也遠高於體育聯合會規定的上限。

由於水質問題，三項鐵人比賽被迫延期至7月31日舉行，然而在比賽前一天，塞納河水質檢測仍顯示「不安全」，直到比賽當天才終於符合標準。不過鏡頭捕捉到，有選手在完賽瞬間，直接在轉播鏡頭前狂吐，進一步引發大眾對於塞納河水質的質疑。

現實是： Vinoperfect 當然改善不到塞納河污染問題，就連法國政府暫時亦做不到。