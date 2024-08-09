生活美肌貼士！萬用小蘇打的另類用法：美白牙齒、深層清潔、收毛孔、除汗味

上星期到時代廣場地庫預覽LOG-ON 25周年慶，其中一個打卡位是「毛穴撫子七夕星球」！織女撫子跟牛郎撫子約會，顧客還可以穿上牛郎織女服裝一起拍照，有趣！

毛穴撫子是日本石澤研究所旗下針對毛孔護理的品牌，在LOG-ON設有自助專櫃，撫子小姐神似櫻桃小丸子的同學，又令我想起近期大熱的 Avantgardey舞團成員。

產品的主要分為小蘇打和日本米精華兩大系列，前者有溶解粉刺，軟化角質的功效，後者能緊緻毛孔，令皮膚回復光滑。由男女面部護理、口腔護理和浸浴等一應俱全，訂價由數十元起，非常親民。常聽說小蘇打是天然的美白牙齒成份，如想體驗天然美白及口腔清新效果，「齒磨撫子」牙膏值得一試：小蘇打無垢淨白牙膏（$88） 帶來不傷牙齒的溫和磨砂效果，並能將牙齒表面的黃漬浮起；鹽＋小蘇打牙膏（$98），結合荷蘭薄荷和日本薄荷香氣，能去黃美白，並可預防牙周病。

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此外，毛穴撫子為LOG-ON 25周年慶推出的限定版小蘇打薰衣草潔面乳（$68/100g），加入北海道薰衣草香氣，適合毛孔粗大和乾燥肌膚使用。

想起第一次買小蘇打，是為了清潔鍋具，當時都不大清楚煮食用和清潔用的有沒有分別，因為在超級市場只見到一款說買來用了，後來朋友分享他會用來洗碗和洗衫，另有朋友說他會用來刷牙，的確用途多多，但如果各位想試用小蘇打清潔皮膚，毛穴撫子系列是不錯的選擇。

除了抹地、吸味、洗衫、洗生果和煮食之外，小蘇打還有甚麼用途？在Arm & Hammer HK 找到以下個人護理小貼士，實用！

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止痕：將梳打粉（小蘇打）及清水以3：1比例混合成糊狀，裝入小容器內，放雪櫃冷藏一晚，即成止癢膏，因為混合物的弱鹼性，有效中和蚊唾液中酸性物質，達到止癢效果！

暗瘡護理： 將10g梳打粉中加入少量清水至糊狀，敷在暗瘡位置約10分鐘然後沖淨。

止汗：直接於腋下塗上少量梳打粉，自然吸收異味。

腋下美白： 將梳打粉混合椰子油按摩腋下皮膚，能溫和去角質，均勻膚色。

手部護理：將３份梳打粉同１分水混合，在指甲邊緣打圈按摩，然後按摩雙手皮膚，清水沖淨後再塗護手霜。

足浴：熱水加入2-3湯匙梳打粉，亦可加入海鹽或精油，足浴20-30分鐘左右，有助排出體內毒素，改善睡眠。

足部護理：將3杯牛奶加熱至舒適溫度，浸泡雙足5-10分鐘，再用適量梳打粉輕輕按摩雙腳，然後再浸5分鐘，有助軟化足部角質，最後用清水沖淨抹乾即可。

去除牙漬：將梳打粉同清水以1：2比例混合當牙膏刷牙，有助去除黃色污漬。