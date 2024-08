身價跟車銀優同級！《背著善宰跑》主角邊佑錫超注目！除了Clinique、Physiogel，英國口腔清潔品牌也找他代言？

美妝方面,邊佑錫則效力韓國Clinique的底妝和美妝系列,現時已推出幾款造型照,首張廣告就是他手拿著Clinique Even Better Make Up 勻淨無瑕粉底液,另外穿上黑色毛衣示範Complete Black Honey Mood系列,包含了潤唇膏、唇釉、唇蜜和睫毛膏,就像黑醋栗的深色蜜果醬感,然而擦上嘴唇與睫毛後,會轉化成立體飽滿的蜜果色。這系列的賣點是適合任何膚色,當然也適合男生使用,其中Black Honey植萃唇頰修護油在韓國開賣才短短一小時,就創出超過1,000支的銷售佳績!除了CLINIQUE x 邊佑錫簽名刻印唇膏外,這系列 其他產品 香港有售啊!

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。