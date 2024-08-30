身價跟車銀優同級！《背著善宰跑》主角邊佑錫超注目！除了Clinique、Physiogel，英國口腔清潔品牌也找他代言？

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早前在這裏介紹《背著善宰跑》的主角邊佑錫，劇集4月開播，短短一個月邊佑錫便踏上韓國大勢寶座，除了立即到不同地方舉行Fan Meeting，短短兩個月已簽約多個知名品牌，包括金融、化妝品、護膚品、家電、口腔用品、雪糕及時尚服飾等，據說身價已跟車銀優同級，絕對是現象級爆紅。

日前，韓國時尚香水品牌TAMBURINS宣佈邊佑錫為即將在9月6日推出的The Evening Glow香水系列拍攝的宣傳照。

The Evening Glow以清新的玫瑰香為主，加入覆盆子、麝香細膩襯托玫瑰花香，新鮮蒔蘿和檸檬皮就像清晨透進窗的陽光，帶來清爽明亮的氛圍。除了11ml及50ml香水，還有貝殼護手霜、蛋型潤唇膏及方形香水膏等等，外觀保留原有系列的極簡設計，換上繽紛光澤漸層，靈感源自於落日餘暉下的綻放的玫瑰，由淡粉色漸層至草綠色調。

邊佑錫曾於數月前GQ KOREA的訪問中表示TAMBURINS的香水膏是他的手袋必備，他推薦金屬色的Holy Metal，帶有溫暖的木質香氣，覺得這款香氣是會讓人感覺安心的香味，而另一款亮粉色瓶身的Pumkini則是Jennie大推的新味道！這是一款帶有甜南瓜、紫蘇葉以及椰子牛奶的香味，隨著他人氣急升，這兩款香水膏的銷量也節節上升，所以今次TAMBURINS的代言企劃絕對是順理成章吧！

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美妝方面，邊佑錫則效力韓國Clinique的底妝和美妝系列，現時已推出幾款造型照，首張廣告就是他手拿著Clinique Even Better Make Up 勻淨無瑕粉底液，另外穿上黑色毛衣示範Complete Black Honey Mood系列，包含了潤唇膏、唇釉、唇蜜和睫毛膏，就像黑醋栗的深色蜜果醬感，然而擦上嘴唇與睫毛後，會轉化成立體飽滿的蜜果色。這系列的賣點是適合任何膚色，當然也適合男生使用，其中Black Honey植萃唇頰修護油在韓國開賣才短短一小時，就創出超過1,000支的銷售佳績！除了CLINIQUE x 邊佑錫簽名刻印唇膏外，這系列其他產品香港有售啊！

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Physiogel 是邊佑錫第一個宣佈代言的護膚品，當時很多人都想不到他的第一次竟然是醫美品牌，但原來這次合作甚有淵源，邊佑錫曾在直播分享自己愛用 Physiogel，估計品牌得知後，立即邀請這位鐵粉晉升為全球代言人，因此，香港 Physiogel也可用邊佑錫的廣告宣傳，購物滿$500可獲贈限量版邊佑錫珍藏卡3張（活動已結束）。估計隨後會再有其他贈品推出，Fans們密切留意。

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除了BR 31雪糕外，最易得到邊佑錫贈品的應該是購買英國口腔清潔品牌 Euthymol，品牌於2013年中一度停止供應，直到2014年初，Euthymol 按照歐盟當時的最新規定調整牙膏配方並重新生產。Euthymol 一直沿用1898年品牌創立時的設計風格，配方不含氟化物，核心成分是百里香中提取的天然成分百里酚，自帶抗菌、抗真菌及抗炎的功效，有效舒緩口腔及喉嚨發炎症狀，所以對紓緩牙齦炎等牙肉問題及口腔潰瘍非常有效。百里酚的味道稍微有點辛辣刺激，像薑啤和沙示汽水，也是 Euthymol 經典粉紅牙膏的主要味道！

牙膏套裝大約港幣百多元，贈品有邊佑錫4格照片貼紙，珍藏卡或是證件照匙扣，而且在Olive Young有售，如果身邊有朋友是郵筒（邊佑錫粉絲稱號），Euthymol應該是實用的伴手禮。