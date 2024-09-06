香港第一間精品香水店Parfumerie Trésor！專訪香水說書人Pauline Lau：我只要有一口氣，仍然會繼續經營實體店

經濟通 30 周年的主題是「專注用心、並肩超越」，編輯建議以此題撰寫專欄，第一個想起的就是Parfumerie Trésor創辦人-精品香水皇后Pauline Lau，不經不覺原來與她已相識十年，她對推廣精品香水的專注用心，實在令大家十分佩服。

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認識Pauline時她在高級珠寶品牌工作，女性化的外表內藏爽朗豪邁的靈魂，平日相處時有感覺她心不在焉，間中粗心大意，但工作時則非常專業。一向得知她熱愛精品香水，對歐洲香水品牌非常熟悉，但想不到她會如此大膽創業，「香港作為匯聚中西文化的國際城市，時裝手錶和珠寶不缺，但對香氣的重要性就如失落了的一角般遺忘了。當時我決定要開香港第一和唯一家的精品香水店，無論是概念和產品都是獨一無二的，應該不會失敗吧？現在回想10年前的我實在太天真，今天Parfumerie Trésor依然生存也算是小小的奇蹟。」

Pauline當年千辛萬苦得到父親大人支持，得到一筆剛夠入貨、裝修和租鋪的資金，然後便開始籌組自己的夢想大計，在擺花街找到一間有地面和閣樓的店子，設計概念是呈現雙子座性格的女主人 – 兩層都是 Le Boudoir 設計，但地面是Off white 色調加 Chandilier 的大家閨秀風格，而在一簾如舊式電影院的深紫色絲絨布幕後是通往閣樓的樓梯，以紅黑兩色為主軸，加上性感頑皮得叫人犯罪的裝飾，是一個令人充滿遐想的異色世界。當時在這空間舉辦過很多活動和小型藝術展覽，亦有很多精品香水創辦人探訪，營造到早前歐洲香水沙龍的氛圍。

最初的工作夥伴有親弟弟Benny以及他的兩位男性朋友，還請了三位女同事，在開店前當然要聯絡希望合作的品牌。「在我腦海浮現的是多個從小在英國讀書到後來工作去歐洲出差時自己買過用過的高質品牌，但我們現在什麼也沒有，如何讓人家放心跟我們合作？」最後憑著努力和決心，第一個回應是來自Les Parfums de Rosine的創辦人Marie-hélène Rogeon，「當時Les Parfums de Rosine在連卡佛發售，但Marie收到我的建議書後，便與我簽代理合約，對她實在非常感激。」最終以獨家代理13個精品香水品牌開店，直到今日已增加至23個品牌 ，大約300多款產品。

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現時已有很多精品香水進駐香港市場，Parfumerie Trésor 在當中絕對是一個重要角色，Pauline對自己的付出非常肯定： 「事實上我們的確是香港第一家用故事和情感去介紹香水的專門店，而很多講解方法如皮膚的酸鹼度如何影響香氣在身體上的發揮，動物性的香氣如何令人動情，如何塗抹香氣可以更穩定持久等都是由我們首創。往後陸陸續續有各路香水品牌同業朋友來探訪，有的光明正大，有的偷偷摸摸，但我們的態度也是功夫切磋絕對無任歡迎，因為愈多人來取經證明這市場開始受更多人重視。」

Parfumerie Trésor由當初的中環小店，到現在落戶置地廣場和Elements，當中經歷了不少考驗，「每個階段的Parfumerie Trésor都是心血之作，但心底裡最愛最愛的仍是擺花街，雖然現時那條街的氛圍已不一樣，但我經常希望有一日可以將Parfumerie Trésor帶回那處。」2017年因業主堅持加租，於是搬到租金平30%的差館上街，2019年整個市況開始淡靜，幸好先後有海港城及K11 Musea邀請開Pop Up，到2021年又因為業主堅持加租而離開，當時剛好和置地廣場傾了半年的開店計劃終於落實，後來和Elements亦一拍即合，雖然商場不及街角小店般浪漫任性，但的確在各方面的支援較為完整。」

疫情幾年各行各業都難捱，初期市民人心惶惶，甚會有心情扮靚，小本經營更加不能坐以待斃，Pauline為了推廣精品香水想了很多創新點子，如香水酒精搓手液Workshop，後期的Joel Robuchon聯乘下午茶，邀請花藝大師Soloman將點舖佈置成玫瑰花園，與註冊心理學家Andrew Wong合作發展一套以MBTI為基礎的系統，準確地找出性格原型和適合香氣等等，務求以新慎有趣，深入淺出的方法向顧客介紹精品香水，「疫情期間很多產品轉為網購，但經過幾年實戰證明，精品香水用Digital推廣是不可行的，最多只能幫助品牌形象，絕大部份顧客要親自試過才會購買。雖然2024年是這十年來最淡靜的市況，但我只要有一口氣，仍然會繼續經營實體店。」

十年回望，Pauline對推廣精品香水的熱心有目共睹，但對自己作為一名創業者和老闆的表現有何評價？「我是一個無架子也主張愉快工作的老闆，雖然開心無壓力的工作環境，從商業角度出發未必是最理想，但我相信吸引力法則，每一位同事初入來都沒有精品香水知識，但他們都喜歡看書、喜歡思考、分享，而且亦有耐性，能獨當一面和每一位顧客解說精品香水故事，每一位都是和我並肩作戰的好員工，即使再見也都是好朋友。」

十年間Pauline經營Parfumerie Trésor 也成長了不少，由一個踩在雲端的發夢王成為凡事小心、精打細算的小生意人。「我不覺得自己的故事有什麼特別，誰不是在辛苦努力過日子？然而苦樂自知但也玩得非常盡興，所以無論再揀幾多次，我也不會後悔這10年是這樣走過來。」