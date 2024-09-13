走進首爾新興熱點「X理團路」！體驗TONEWORK大熱AI膚色鑑定，即製Vegan粉底！

上星期到釜山和首爾小旅行，最後半天自由時間，韓遊達人建議我到距離酒店20分鐘地鐵、首爾最近流行的小區——龍理團路閒逛。

多個「X理團路」是首爾年青人今期流行的熱點，分佈在市內不同地區。而很多地方也將特色街弄命名為「X理團路」，如「經理團路」、「望理團路」，「龍理團路」及「松理團路」，令「X理團路」被稱為城市更新項目的一部分。

理團路的店家大都是由20至30代年輕人經營，包括意大利餐廳、服飾店、烘焙店、咖啡室和酒吧等，除了代表新興文化，也是將老舊區域翻新的象徵。其中的新興熱點「龍理團路」位處地鐵4號線三角地站和新龍山站。這裡曾是龍山基地的一部分，以前是駐韓美軍司令部專屬高爾夫球場，因而以球場地形為基礎，改造成公園綠地空間。2019年，Amorepacific 新辦公大樓落成後，令周邊流動人口與商圈擴增，加上2021年防彈少年團的經紀公司「HYBE」選擇在此設址，令龍理團路老店商圈活躍起來，新舊交融的城市面貌，在此閒逛也滿有樂趣。

Amorepacific大樓既是辦公大樓，也有公共空間、藝術館、商店及餐廳。難得到此一遊，正打算到Amore Store看看有沒有一些有趣產品，隨即卻被店外的梳妝檯吸引，檯上是多種顏色的粉底液，心想為何將試用區放在路中心？旁邊的圓柱設有有電腦屏幕，鏡頭、燈光設備和指示，顧客基本上可自行操作，亦可在旁邊的平板按「Help Call」找美容顧問查詢。

訂製的過程十分簡單，只要揀選質地和產品類型，經過電腦屏幕的鏡頭，Authentic Color Master便可分析你所屬的粉底色號。我的結果是「23C2」，美容顧問示意我可再去試用區，試多一次確認。但我早前已看過估計自己大約是21-23之間，決定試試AI幫我決定的顏色。付款後即時製作，大約需時20分鐘，取貨時有Custom Label Service，可填10個韓文字或12個英文字，我選擇了Michelle的韓文拼字。

這個像氣墊粉底的Foundation To Go，雖然同樣是用氣墊粉撲，但粉底液是真空盛載，每次輕按邊緣便有粉底液滲出來，比起傳統氣墊粉底，我更喜歡這種設計。

目測「23C2」和我正在使用的粉底液差別不大，遮瑕度適中，質地幼細，持久度也足夠，使用了幾天，整體尚算滿意，但由於這款粉底集中在色調和妝效，所以要防曬、滋潤或控油，就需要配合的妝前產品了。

在 Instagram 查看這則貼文 TONEWORK（@tonework.official）分享的貼文

TONEWORK 是Amorepacific 於2023年5月推出的訂製彩妝品牌，針對全球不同顧客個人膚色製造底妝產品。TONEWORK應用的訂製技術曾在世界級消費電除技術展“CES2023”榮獲機械人工程學單元的創新獎。這項技術以人工智能（AI）色彩診斷計算法，識別面部3448個區域進行分析，精密測量面部膚色，然後以測量結果即場為顧客製造產品。

在 Instagram 查看這則貼文 TONEWORK（@tonework.official）分享的貼文

Amorepacific研究全世界人體膚色，最初為TONEWORK 設計了150種色調，至今已增加至205種色調，從 3 號到 50 號，每種都有 41 種亮度等級和 5 種底色（冷色、自然色和暖色）。

粉底備有Sheer Glow 和 Air Matte 質地，20g Foundation 支裝粉底液和15g Foundation To Go 盒裝粉底液（各40000won），換言之，有820個不同組合以供選擇。此外，TONEWORK是首批獲得韓國素食認證院的純素（Vegan）認證，同時採用FSC（Forest Stewardship Council森林管理協會）認證紙張，以及PCR再生塑料製成的可持續包裝。據網站數字顯示，由品牌開始至今，已有來自不同地方的153744 名客戶。

在 Instagram 查看這則貼文 아모레성수 Amore Seongsu（@amore_seongsu）分享的貼文

TONEWORK 幕後的AI 技術是品牌核心，累積不同膚色數據才能使系統更強大，翻查資料，品牌由推出至今，先後在 L7 Hongdae、DDP、首爾女子大學以及The Hyundai Seoul 開設Pop Up Store吸引不同類型客戶。現時除了Amorepacific 總部可親身體驗TONEWORK之外，聖水洞的Amore Seongsu 亦有Vegan 356＋個人訂製唇彩服務（需網上預約），下次到首爾旅遊可加入行程。

有興趣的朋友亦可透過TONEWORK官網系統訂購，不過官網則並非用鏡頭判斷色調，而是經TONELINKER系統讓顧客輸入所用品牌粉底色號經AI配對，再進行色彩諮詢從十多款色調中找出配對色號。

查詢：TONEWORK