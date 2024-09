走進首爾新興熱點「X理團路」！體驗TONEWORK大熱AI膚色鑑定，即製Vegan粉底！

粉底備有Sheer Glow 和 Air Matte 質地,20g Foundation 支裝粉底液和15g Foundation To Go 盒裝粉底液(各40000won),換言之,有820個不同組合以供選擇。此外,TONEWORK是首批獲得韓國素食認證院的純素(Vegan)認證,同時採用FSC(Forest Stewardship Council森林管理協會)認證紙張,以及PCR再生塑料製成的可持續包裝。據網站數字顯示,由品牌開始至今,已有來自不同地方的153744 名客戶。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。