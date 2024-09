繼「防彈老年團」後，韓國熟齡經紀公司THE NEW GREY進軍護膚市場！廣告主角竟是她們？

THE NEW GREY 現時既有「大叔」Ajusshi 亦有「大嬸」Ajumma ,就IG觀察(TikTok無從得知),大嬸的reels似乎比大叔更有迴響!

「大叔們」的成功啟發THE NEW GREY於2022年開設熟齡網紅學院THE NEW GREY CLUB,為50歲以上想成為網紅、內容創作者的熟齡人士提供攝影、影像編輯、穿搭技巧、短影音拍攝等課程。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。