專訪資深化妝師May Sum：不再追求A++人生！丈妻檔成立陶藝工作室，以藝術推廣B+生活哲學

認識多年的朋友May Sum，是一位本地藝術家，早在十多年前已開始多元藝術創作，包括畫畫、人體彩繪、化妝、立體字畫、陶藝、紙黏土，布娃娃和唇膏雕刻，曾與多個知名美妝品牌合作，亦於本地及海外舉辦多次展覽。

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May Sum的另一半Lo Wong是專業攝影師，除了是人生伴侶也是工作夥伴。過去幾年疫情令各行各業停擺，他們受的影響也不少，加上May的高敏性格，疫情氛圍令她比以往更深居簡出，長留在家專注創作，後期才回復有限度的化妝教學及飄眉服務。

「坦白說，過去幾年疫情，令我身心都經常處於緊張狀態，加上愛貓Bubu離開，令我們的心情更低落，幸好創作的過程能讓我的心情平復，加上後來遇上小貓Bojji，Lo又有新計劃，生活有了新轉變，總算重回軌道了。」

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一對一化妝教學的意外收穫

May是屬於勤勞型的化妝師和創作者，即使過去市度淡靜也沒有停下來，除了為展覽創作及日常工作外，亦緊貼美妝護膚潮流，勤力試用各國新產品和讀者分享，「在那段時間我更積極做網上Content（現在也是），因為進行一對一化妝教學的時候，除了教授合適的化妝技巧外，也要與時並進分析流行美妝物品是否適合學員使用，同時會建議護膚程序，所以我的『資料庫』要保持Update，包括美妝資訊和產品，很多新產品我都會買來和學員試用，從中分享更多美妝貼士。」

May多年來專注個人創作，沒想過積極發展教學工作，然而過去幾年時勢使然開始個人化妝班，在教學過程中不但有學學半的體會，每次和學員交流，聽她們的故事，就像認識到有共同興趣的朋友一樣，這是她意想不到的收穫，「一對一教學的好處是可以根據學員的需要，提供最容易掌握的化妝建議，另方面亦可以專業角度解答在網路上突然流行的化妝潮流，令內容更有趣味！教她們幫自己隱惡揚善的化妝方法，從而增加自信，作為導師真的很有滿足感。」

丈夫創業 妻子全力支持

Lo在本業淡靜的期間接觸了陶藝，這個本來因為妻子已非常熟悉的工藝，在親手接觸過後體驗到無比樂趣，他在影樓添置拉坯機和電窯，專心學習鑽研兩年多，大約一年前，他覺得除了本業之外，更有將陶藝拓展為人生下半場Project的念頭，決定要成立一間Art Studio，亦得到May的支持：「我覺得自己終於Ready陶藝教學工作，那便可以協助『老闆』營運陶室。」從此，兩位深閨人士有一個悠閒慢活的地方以陶藝會友，讓來賓自在地享受到藝術帶來的治癒力量，同時這裏亦另闢一角為May的化妝教室，兩位主理人繼續多方面發展。

兩夫妻向來是完美主義者，在工作上一直追求A＋＋，因為有一天Lo 覺得在香港這種生活太累了，打算在人生下半場有新轉變- 推廣B＋人生哲學，所以名命為B＋藝術工作室，此外，B＋亦是紀念去了天家的Bebe和Bubu，「牠們是B＋的榮譽CEO啊！」

B＋有固定的拉坯和手捏課程，還會定期舉辦主題創作班，也有陶藝作品訂製服務。Lo表示：「課程設計上是每堂都有新技巧 ，讓學員在創作時既能提升自己，在自由創作時更得心應手，最希望是每位學員都享受到陶藝的樂趣。」

B＋藝術工作室：Instagram