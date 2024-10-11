時光倒流的調香風格：香氛老牌Robert Bienaimé、Santa Maria Novella，重遇祖母年代的香氣！

前幾天在精品香水店Scented Niche，重遇兒時在婆婆梳妝檯聞到的香氣，那種香調結構仿如時光倒流，絕對不是近年流行的調香風格，甚至可以說很有年代感，但就是有一種復古的優雅。

2021年被喚醒的Robert Bienaimé是1935年由著名調香師推出的同名品牌，他將豐富創意與精湛技藝融為一體，作品盛極一時，及至1960年本尊離世，品牌隨著主人離開而沉睡了，逐漸被人淡忘。

五十多年後某一日，熱衷裝飾藝術的收藏家Cécilia Mergui瀏覽Sézane網站時，被一個 Art Deco 的古典粉盒吸引，既有耐⼈尋味的設計感，還有著實用的質地外觀，她進⼀步查探這粉盒的來歷，發現是調⾹藝術家Robert Bienaimé 的出品。

20世紀初的美妝產品與今天的包裝用料不同，所有包裝容器均由耐用材料製成，是真正的藝術品。盒子、粉盒和瓶子可重覆使用，亦能點綴裝飾梳妝台和浴室，這不就是當代提倡的環保包裝概念？

Cécilia決定讓這個睡美人重獲新生，她很幸運能打動Bienaimé 品牌最後⼀位擁有者，2019 年成功取得 Bienaimé 的品牌經營權，2021年正式復活了這沉睡中的瑰寶，籍著透過 Bienaimé 品牌的重生，從保存、改造到傳承品牌創辦⼈Robert Bienaimé 的精神。

Bienaimé 品牌於 1935 年誕生，當時Robert Bienaimé 推出四款香水，包括 Éveil、Fleursd’Été、La Vie en Fleurs 和 Vermeil。2021重生的四款香水（$1560/ 75ml）的靈感來自原有配方，經過改造呈現出現代但不失復古的香調。

Vermeil 是四款香氣最具爭議性，有人喜歡有人抗拒，而我是後者，像祖母年代的唇膏味道，頭調是胡蘿蔔籽，中調是鳶尾花、紫羅蘭、玫瑰、覆盆子，基調則是白麝香、香脂、檀香和天芥菜。

Jours Heureux 極像高級嬰兒爽身粉，杏仁、麝香、香草和零陵香豆的簡單組合，喜歡Powder香調的人不能錯過。

La Vie En Fleurs 則是優雅古典的花香，覆盆子、橘子、牡丹、紫羅蘭、玫瑰、白麝香和鳶尾花，就像盛開的花束。

Fleurs d’été的調香較重現代感，前調有清新的佛手柑、比加拉德橙和白丁香，後續的馬達加斯加依蘭、埃及茉莉和白朱古力香調，結合杏仁、香草、澳洲檀香和白麝香帶來溫柔的感覺。

Bienaime Hand Beauty Cream（$260/30ml），備有三款香味，輕盈的質感可快速吸收，在皮膚上留下絲滑感覺。

Bienaime Dream Balm（$760/ 200ml），當組成香膏的兩種油（榛子油和乳木果油）相遇並結晶在一起，為肌膚及髮尾加添精緻閃爍的滋潤效果。

詳情：https://www.instagram.com/scented_niche/

歐洲最古老的香薰藥房Santa Maria Novella

提起歷史悠久的香水，想起韓劇《背著善宰跑》的女主角金惠奫早前在電台接受訪問時，曾透露自己對於香味很敏感，亦會深藏記憶之中，香氣可幫助她傳遞情感和當時的心境，所以她會根據每個角色挑選不同的香水，在進劇組前便會換上新香水。

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金惠奫表示《背著善宰跑》中「任率」使用的是Santa Maria Novella佛羅倫斯1221系列Melograno ($1,250/100ml) ，石榴是重生、富饒和充滿生命力的象徵，非常符合小率的形象。

馥鬱的花果芬芳，勾勒出中性的東方花香調。清新中不失辛辣感的開場，佐以柑橘香調，淡雅而不艷麗。

因為金惠奫這個訪問，瞬間讓這瓶「小率」同款香水登上熱搜，而且立即成為搶購單品。

大家對這個牌子可能會比較陌生，它的歷史遠比Bienaimé久遠得多，誕生自1221年的Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella被譽為世上最古老的傳奇藥房 ，傳承著800年的香氛與藥典文化，一眾多明尼克教派修道士們在佛羅倫斯賜賞封地於古城之外—葡萄園聖母聖殿（Chiesa di Santa Maria delle Vigne），他們在修道院毗鄰的花園中種植草 本植物，製作香膏、乳霜、藥劑等天然藥品，供給群體作醫療之用，在濟世救人的同時，也為宮廷貴族們提供各種包括藥物和香水的訂製服務，就此揭開了Santa Maria Novella的傳奇旅程。

1612年新聖母堂修道院博物商店成立（Officina Profumo-Farmaceutica），正式面向公眾開放，直到現在依然在營業。Santa Maria Novella的品牌之路亦由此開啟。

2021年 Santa Maria Novella被意大利Pesenti家族持有之控股投資集團 Italmobiliare收購，品牌再度活躍，積極發展各地市場，除了標誌性的佛羅倫斯1221香水系列之外，Santa Maria Novella還有一系列身體護理、香氛蠟燭等產品，玫瑰純露 （Acqua di Rose）、全新佛羅倫斯1221香氛蠟燭系列等等。

詳情：https://www.instagram.com/santamarianovellahongkong/