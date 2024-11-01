單塗護膚品已經不夠？賈靜雯的凍齡秘訣：每日花時間做面部按摩！推薦：提升輪廓的面部Pilates

賈靜雯在10月19日金鐘獎頒獎典禮以全新短髮形象驚豔全場，優雅氣質贏得一致讚美！眾觀在場其他四十代女藝人也是千嬌百媚的超班狀態，但賈靜雯以年到半百「幾乎沒有醫美痕跡」以及「三個孩子的媽媽」的背景完勝！

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賈靜雯在台灣Vogue雜誌訪問中表示：「女生一定要花時間保養。因為肌膚很現實，你怎麼對它、它就怎麼對你。」這也是賈靜雯給大女兒Angel的建議。

賈靜雯踏入40歲後保養程序更精細，每晚不只是塗抹護膚品，更會花時間做面部按摩。「以前定期去找美容師做Facial好像就夠，但現在已經不行了，必須每天自己按摩才能Keep住好狀態。」除了用手按摩，賈靜雯也會用按摩工具花時間按摩！「女人最怕肌膚乾癟，自從每晚面部按摩後，不論是肌膚的緊緻光澤度都明顯提升，循環也變好了，不容易有水腫問題。」賈靜雯絕對是有說服力的Dior Beauty代言人，見到她的保養成果，會否令大家更有動力每晚做面部按摩呢？

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聽說The Clarins Spa Precious至臻法式修護有如面部Pilates，讓深層肌肉得以放鬆，同時提升輪廓，比一般按摩有更深層、更顯著的效果。我一向有按摩面部的習慣，也喜歡人手Facial，今次親自體驗當中分別，打算順道偷師學幾招。

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Precious 是Clarins 於2022年推出的尊貴護膚系列，以一年僅開一次的月神花作為核心成分，月神花現主要於法國種植，只在一年一次於夜間綻放僅數小時，經過植物學家多年研究，當月神花達致最盛開的一刻，其活性因子亦處於最活躍狀態，必須於兩小時內極速以人手採摘，即時提取花朵中最寶貴的精華，這些成份能深入肌膚細胞核心，有助重拾年輕肌膚狀態，並增強肌膚抵禦力、令肌膚變得細緻亮澤。

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Precious至臻法式修護療程的最大亮點是由法國護理大師Marie Depoulain設計的按摩程序，結合傳統手法（按準穴位、深入放鬆筋膜、淋巴引流）與晶石按摩工具，進一步提升護膚品的吸收與效果。

療程前段以輕柔觸摸為主，溫暖乾毛巾的輕柔按壓，豐厚泡沫潔面及磨砂，甚至塗抹Peeling Lotion也是用小巧專用掃在面上輕輕掃過，這些步驟也有幫助放鬆的效果。

療程核心是用Precious 精華和面霜的按摩環節。首先，以人手按摩穴位，繼而再用工具按壓穴位。接著便是柔中帶剛的筋膜按摩，沒有劇烈的搖動推按，但感覺兩頰底層的血液快速流通，溫熱感覺像做完運動一樣，部份位置甚至有痠軟感！為甚麼說是柔中帶剛？感覺美容師的雙手有內力一樣，幫平時不大活躍的面部肌肉「做運動」，深入放鬆筋膜，最後以冰涼天然水晶的Cool Down按摩作結。

這套按摩手法給我的即時感覺的確與別不同，配合Clarins Precious系列產品深層活化肌膚細胞，不但提升面部輪廓，令肌膚更潤澤柔軟，而且更能舒緩平日感覺不到的肌肉疲勞，感覺有如做完一堂面部Pilates呢！