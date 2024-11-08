實試2間城中高級Head Spa：個人化美髮療程超有感！不止護髮育髮，還能抗衰老兼舒緩肩頸痛症？

大家有沒有留意近年市場上多了Head Spa、育髮和頭部按摩等服務？最近體驗了城中兩間不同風格的高級Head Spa，發現了更多Head Spa對人體的好處。

ESTESSiMO Head Spa

PS Group引入了日本著名美容企業Takara Belmont旗下的ESTESSiMO Head Spa ，這亦為PS Group首個Head Spa品牌，暫時只在四季酒店Private I 提供服務。

ESTESSiMO早於1980年代已推出身體護理產品，2003年投入開發頭皮水療專用化妝品，提倡肌膚、頭髮和心靈聯繫才是實現整體美的「全方位美容」概念。

主理我Head Spa的是 PS Group Education的Wyatt Chung，開始前先要填一份簡單問卷，簡介一下頭髮、頭皮、肌膚和身體狀態，以及對水溫、按摩力度等喜好，還有療程時聊天偏好等等。然後進行頭皮分析，根據所有結果再擬定Head Spa方案。

我的Head Spa方案是針對修復髮絲健康和改善頭皮乾燥的「Immun」。療程由「開肩動作」開始，先通過呼吸和伸展動作鬆弛神經，然後進行清理頭皮的Reset、清潔的Shampoo、修護頭皮和髮絲的Solute，促進血液循環的Headbath，深層修護的Mask，以及最後步驟的Outbath。

貫徹日式療程的風格，每個細節都非常講究，特別著重感官享受，如用專用抹棒將產品精準仔細地塗抹在每一吋頭皮，用薄毛巾配合暖水產生熱敷效果，將洗髮露與暖水加入瓶子混成泡沫再均勻地加入頭髮內再按摩等等，大部份時間使用Spa Mist加強產品滲透，亦能令香氣更均勻地散佈於頭部周圍。當然最重點是穴位按摩和頭皮按摩，Wyatt表示這套按摩手法除了放鬆，向上打圈按摩還有提升頭皮的作用：「頭皮和面部和身體的皮膚是一個整體，當頭皮下垂1mm，面部便會下垂3mm，胸部亦會連隨下垂6mm! 」其實也有道理，當肌膚失去彈性加上地深吸力，下垂也是自然現象，所以大家也要定時頭皮按摩了，可參考之前的文章。

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10分鐘的Headbath是最有儀式感的重點環節，通過水力、溫度和聲音刺激頭皮和感官，能促進血液循環，改善頭髮毛躁，令頭皮清爽。

最後的Outbath是使用針對頭皮柔膚、頭皮健膚，增強髮芯和修護髮尾等產品，其中最有興趣的是Celcert Trunkly Conc頭皮健膚水，這款產品能保持頭皮健康，兼有育髮和烏髮功能呢！

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