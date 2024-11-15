快閃 Cosmoprof Asia 2024：一分鐘微針面膜、超聲波護髮夾、傳統鍋煮肥皂，盤點有趣日韓美容產品！

一連三日的Cosmoprof Asia 亞太區美容展今日閉幕，今年有2600多家參展商，來自18個國家及團體展館的業界精英參與。開幕日快閃逛了日本館及韓國館，跟大家分享幾款有趣發現！

Fractional CC Needle Serum C Face Mask 一分鐘微針面膜

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韓國VT Cosmetics Reedle Shot微針精華液，因效果號稱媲美專業微針療程，而且價錢大眾化，話題度一直高企，銷售額已過千萬，雖然香港有售，但都成為大熱韓國手信。

2月面世的Fractional CC則是Made In Japan微針精華品牌，Fractional CC Needle Serum C 30ml，每瓶含約15萬針頭，能收細毛孔，令膚色光亮透白。

新推出的Fractional CC Needle Serum C Face Mask，含有約30萬美容針，相當於兩瓶Needle Serum C，是高滲透力微針面膜，只需敷1分鐘便可深入肌膚發揮效果，維他命C和穀胱甘肽，能收細毛孔，改善暗沉，令肌膚白皙亮澤。

Dr Patch鎂針暗瘡貼

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最近「鎂」因為Lush按摩芭大熱，想不到這成份也能治療暗瘡，Dr.Patch有別於傳統暗瘡貼只在表皮發揮作用，用鎂針深入暗瘡角質層，99.9%高純度鎂針直接刺入暗瘡，120%滲透力有效治療深層暗瘡（又稱石頭瘡），睡覺前貼上暗瘡位置便可，有不同大小尺寸，亦有18mm 針對治療大面積暗瘡。

LAVIEL plus 超聲波護髮夾

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這牌子的無線燙髮夾外型很精美，大家有興趣可到官方IG看看。當日見到市面上比較少有專為髮絲而設的導入儀器-LAVIEL plus 超聲波護髮夾，賣點是媲美髮廊專業護理，洗髮後，將護髮素塗抹在頭髮上，每秒約 100 萬次超音波振動以及紅色和藍色 LED 燈，能令護髮成份深層滲透，使用10分鐘再沖水便可。超聲波護髮夾不會產生熱力，充電3小時可用90分鐘，IPX6防水設計可於浴室使用。這款產品雖然創新，但說到底也要不停手操作，總覺得即使買了使用度未必會很高。

Matsuyama傳統Kamadaki鍋煮肥皂

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經過Matsuyama的展覽攤位，覺得這塊簡單包裝的肥皂很面善，應該在log on見過，原來這是傳統製法的肥皂，於是引起我的興趣。

Matsuyama Co成立於 1908 年，最初是一家百貨公司，戰後不久1946年開始生產肥皂。1995年推出第一個品牌「M Mark系列」。

Matsuyama肥皂均採用傳統肥皂生產方法「Kamadaki」鍋煮法製成，顧名思義，肥皂是在鍋中煮沸的。皂化後添加天然鹽，使雜質從肥皂中分離出來，進行鹽析並靜置以促進不皂化物的反應，然後進行最後的鹽析，盡可能去除刺激物。從原料入鍋到皂成品製作需100小時。

將傳統鍋煮法製成的皂體倒入框架中冷卻固化，皂化約20天而製成。肥皂具保濕能力，乳木果油在皮膚上形成保護膜，減輕刺激，並防止水分蒸發。訂價親民的肥皂都如此用心製作，值得大家認識。

李英愛代言EasyClair LED Mask無線光療面罩

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紅光面罩愈來愈普及，我最近都開始再用（荒廢在一邊的LG），見到李英愛的廣告才對EasyClair LED Mask有興趣，這款LED Mask訂價過萬港元，比同類型產品高一截！

90個630nmLED光（加速新陳代謝）和99個 850nm的紅外光（膠原蛋白再生），集中改善面部皺紋，賣點是其特別設計能讓LED光效美容能量照顧眼部肌膚，並且獲FDA認證改善眼部皺紋的醫療器材。無線設計令用家載上面罩後亦能活動自如，充電後可使用三次，而「開眼」設計則可讓用家在療程的9分鐘保持視野清晰，的確比其他硬殻式LED光療面罩的設計更貼心。