能瞬間讓你擁有「超模臉」？網絡大熱Bold Glamour濾鏡，正在改變我們的價值觀

新一年開始，無論生活習慣或目標，也是去蕪存菁和反思的好時機。例如我們享受完購物樂趣後，是否有善用物品，或是因為自覺是社恐「I 型人」，明明住在市中心都全部外送或網購，每天生產大量包裝廢物？看到一則報導，我覺得女生都適合反思一下：「你有過度P圖嗎？」我都會用濾鏡，都會執相，但時刻提醒自己美顏功能不要執行得太過分，如果你發現自己或朋友愈P愈誇張的話，如相片變了「錐子臉」、「超大眼」、「直角鼻」，或者更甚是有意向濾鏡模板化妝整型的話就要注意了！

英國《衛報》報導，香港人比較少接觸的TikTok，將限制未成年用家使用部分美顏濾鏡，這些濾鏡主要能在鏡頭上改變真實容貌，如讓眼睛變大、嘴唇更豐滿、美膚等效果，而引發這次決定的包括因美顏效果無破綻、讓每個用家都有「超模臉」而大受歡迎的「Bold Glamour」，這款濾鏡已經被使用超過2.3億次。

濾鏡發展至今已到了出神入化，以假亂真，化妝喬妝都不費吹灰之力的地步，為何Bold Glamour會引起社會議題？因Bold Glamour這些新一代濾鏡的效果太強勁了，一般濾鏡是對用家在螢幕的臉套上效果，若是移動就會「走樣」被揭穿。而這款濾鏡是真的「換臉」，即使把手放在面前，但你的濾鏡臉依舊不變，難以看到破綻，我立即想到的是Deep Fake視像電話騙案，但這只是其中一個隱憂。

據講法新社詢問TikTok，但對方拒絕討論背後技術，Bold Glamour究竟如何達成這種亂真效果仍然是個謎，而專家則指出Bold Glamour運用了生成式AI，也就是與ChatGPT，以及AI工具Dall-E的相同概念。

美國Albright College心理學教授Gwendolyn Seidman在Psychology Today雜誌中表示，「因為濾鏡的效果令那些渴望社交關注的人，像是承受壓力的青少年，不會喜歡關掉濾鏡後看到的自己，那就是問題。此外，更會誘發不健康的行為，例如過度減肥、互相比較以及產生自卑感。」

兒童精神科醫生、心理健康公司Little Otter的共同創辦人Helen Egger博士對《Forbes》表示：「這些濾鏡的影響是令用家在社群上不僅是看到一個非現實的人形象與自己比較，而是將真實的自己與一個虛構的自我形象進行比較。」

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其中明確出來反對Bold Glamour的品牌便是Dove，他們在去年3月在全球以#TurnYourBack呼籲大家不要再使用這種「完美」濾鏡，而外界對美容濾鏡的討論未曾休止，TikTok 終於在11月表示，近日委託倡導兒少網路安全的英國非營利組織Internet Matters，進行多市場調查研究，根據其提出的最終報告，回應外界對TikTok對青少年心理健康的影響，TikTok將禁止13歲以下註冊帳號，同時限制18歲以下青少年將不能使用部份美顏濾鏡。

修圖App是好用但亦是很危險的工具，令自己看來更美當然有好心情，但要變美得來不失真實感，的確需要審美能力。少年容易受影響，成年人又何嘗不是呢？保持定力，適可而止，做「人間清醒」不要在社交媒體和濾鏡中迷失是人生課題呢！