2025美甲大趨勢：反璞歸真Soap Nails！日系Soak Off Gel輕鬆打造潤澤精緻感

看到Marie Claire UK的FB帖子,Engagement確實令人驚訝: 截稿前最新數字為 69000Reaction,6200Comment,5700Share,即使有落廣告,這些數字也是非常驚人,畢竟單看圖字也不算有流量密碼!職業反應立即查看Comment,果然是認真討論或發表意見,不是「+1」或「PM」,可見「Soap nails is the next big nail trend」 這個話題的確引起當地FB讀者關注。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。