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07/03/2025

淺談 Ayurveda 美容養生概念

#美容 #養生 #天然香料 #印度 #Body Care & Hair #Skincare #蘭桂坊 #Ayurveda
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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

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    逢周五更新

 

 

　　收到邀請出席3月15-16日在蘭桂坊舉行繽紛印度美食文化節，這活動將於蘭桂坊區域設置約20個攤位，展示精選印度美酒美食，印度珠寶、 Ayurveda保健產品、香料及茶葉，並安排音樂和舞蹈表演、美食、Bollywood電影、舞蹈工作坊、巡遊以及拍照景點等等，肯定非常熱鬧，絕對是週末好節目。

 

　　大家對印度傳統文化未必太熟悉，但來自印度古老智慧的 Ayurveda卻已經融入生活，Pureearth、SubtleEnergies 和Aveda等美容品牌都以此概念開發，還有瑜珈，以及近年開始多人認識的椰子油漱口保健（Oil Pulling），在食物或飲品加入薑黃等等，這些都是來自Ayurveda的生活智慧。

 

 
 
 
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Integrative Nutrition Alumni（@iinalumni）分享的貼文

 　Ayurveda 講究使用天然香料達到治療和平衡體質的功效。

 

淺談Ayurveda美容概念

 

　　Ayurveda起源於印度，源自梵語「Ayu」（生命）和「Veda」（知識），意為「生命的科學」，是一種已超過5,000年歷史的傳統醫學體系。

 

　　Ayurveda不僅關注身體健康，更強調心靈與精神的平衡，可視為全面的養生哲學。至於美容方面，真正的Ayurveda美容並非僅依賴產品，而是需要調整生活方式。如保持規律作息、避免過度壓力，以及根據季節調整飲食和護理，從內而外調理，追求健康皮膚、頭髮和整體氣色。

 

 
 
 
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Shweta Upadhyaya（@arogyawellnesstribe）分享的貼文

 Ayurvedic美容常用的成份。

 

　　Ayurveda認為宇宙萬物由五種元素構成：地（Prithvi）、水（Jala）、火（Agni）、風（Vayu）和空（Akasha）。人體內這五元素以三種生命能量或「Dosha」的形式表現，即Vata（風）、Pitta（火）和Kapha（地與水）。每個人的體質由這三種Dosha的不同比例決定，影響膚質、健康狀況甚至性格。

 

 
 
 
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The Ayurveda Experience（@theayurvedaexperience）分享的貼文

Vata、Pitta 和 Kapha能量系統在體內循環，決定各種身、心和情緒特徵。

 

Vata：主宰運動與空氣，與乾燥、粗糙的皮膚相關。若失衡，可能導致乾裂、脫皮或早衰。

Pitta：與火和代謝相關，影響油性或敏感膚質，失衡時易出現痤瘡或紅腫。

Kapha：代表穩定與滋潤，與油性但厚實的皮膚相關，失衡可能導致毛孔堵塞或水腫。

 

　　了解自己的Dosha屬性（Vata、Pitta或Kapha）是實現身心平衡的第一步，因為它能幫助你根據個人體質調整飲食、生活方式和美容護理。

 

　　Dosha和MBTI一樣，不同組合可代表你個人的特質，但不是固定的標籤，它會隨環境和生活階段改變，可能因年齡、健康或環境而改變，每個人的表現也不同，需靈活調整。

 

　　找到初步Dosha後，試著按照該體質的建議調整生活。例如：觀察幾周後，若感覺更舒適、健康，說明你找對了方向，若不適則可能是次要Dosha影響較大，那便需重新評估。

 

　　找出Dosha最簡單的方法是填線上問卷，再根據建議改善生活和美容習慣。

 

https://kripalu.org/content/whats-your-dosha

 

　　對現代人來說，依足Ayurveda的生活模式可能有點難度，不妨從簡單的日常習慣開始。

 

1. Abhyanga - 全身按摩

 

　　使用溫熱的天然油全身按摩，不僅滋潤皮膚，還能促進血液循環，排出毒素。亦可根據體質選擇合適的油和精油，如Vata可加入薰衣草精油放鬆神經，Pitta則用薄荷油降溫。

 

2. Udvartana - 草藥粉末按摩

 

　　用綠豆粉或雞豆粉輕擦身體，去除多餘油脂並改善皮膚光澤，特別適合Kapha人士。

 

3. 天然面膜

 

　　Ayurveda面膜通常由天然成分製成，如混合薑黃、蜂蜜和牛奶可製成抗菌保濕面膜；玫瑰水與檀香粉則能舒緩敏感肌膚。

 

4. 頭髮護理

 

　　使用椰子油或蓖麻油按摩頭皮，加入Amla（印度醋栗）或Shikakai，能促進頭髮生長並防止脫落。


5. Dinacharya日常儀式

 

　　Ayurveda提倡的每日儀式，如空腹喝溫水，用溫水洗臉、以芝麻油或椰子油漱口（Oil Pulling）再刷牙，淨舌（刮脷苔），以及早晨練習瑜伽或冥想，這些習慣都有助提升膚質和健康。 

 

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