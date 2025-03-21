Chanel N°5 與神秘學大有淵源！孿生姊妹在莫斯科？一探傳奇香氛背後的故事

去年聖誕節熱賣的N°5 Eau de Parfum 和 N°5 L’EAU purse spray，除了有Chanel N°5熟客捧場外，亦吸引了不少新用家，這款家傳戶曉的香水，不但是品牌的永恒標誌，對Chanel女士以及歐洲歷史上也有重要的地位。

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昨日參加《Parfumerie Trésor法國五月香水尋蹤之旅 - 探索調香與神秘學的淵源》傳媒預覽工作坊，由專注神秘學研究、希臘KODIKO數字學和曼荼羅藝術治療的資深身心靈工作者莎拉，回顧法國香水與神秘學的淵源及坊間傳說，同時與參加者一同感受來自四百年前工藝的香氣。

當中提及到古埃及、被喻為神秘組織的共濟會和玫瑰十字會等話題，非常有趣（有興趣的朋友可預約五月舉行的工作坊），但當中最津津樂道的是Chanel N°5與神秘學的淵源，相信大部分Chanel N°5用家都未有聽聞。

Chanel女士於1920年代初的戀人Grand Duke Dmitri Pavlovich Romanov是俄羅斯羅曼諾夫王朝的大公，俄國革命後流亡法國（有傳他是策動刺殺俄國妖僧的皇室成員之一）， 他將俄羅斯文化元素如刺繡和珠寶設計介紹給Coco Chanel，雖然關係不長久，但對Chanel品牌發展意義重大，他介紹俄羅斯化學家兼調香師Ernest Beaux給Coco認識，Ernest Beaux是當時頂尖調香師之一，深受俄國貴族喜愛，被譽為The Nose of Russia。

1921年，Coco Chanel要求Ernest Beaux創造一款香水。Ernest Beaux以之前的作品為基礎開發了一系列樣本，最終Coco挑選了第5號樣本，那便是Chanel N°5 。

Chanel N°5的神秘密碼

Coco Chanel選擇No 5 ，不只是因為香氣，亦因為5這個數字對她有神秘的吸引力。

Coco Chanel對神秘學和符號學有濃厚的興趣，尤其是數字5在她生命中別具意義，她認為5是她的幸運數字，這與她童年在孤兒院的經歷（修道院的第五個房間）以及對占星術的信仰有關。她甚至選擇1921年5月5日（第五個月的第五天）首次展示Chanel N°5給，這種對「5」的迷信貫穿了香水命名、發布日及品牌發展。（Chanel塔羅牌的5號牌也是Chanel N°5）

Chanel N°5的配方和創作過程亦帶有神秘色彩。Ernest Beaux仿如煉金術的創新醛類化學成分，讓香味散發出抽象而超凡脫俗的感覺，在當時香水界是一大突破。這種「不可見的奢華」與神秘學中追求超越物質世界的理念相呼應。

Chanel N°5在另一國度的雙生兒Red Moscow？

莎拉展示了從俄羅斯帶回來的Red Moscow（Krasnaya Moskva），原來這就是被喻為與Chanel N°5充滿爭議與傳奇色彩的香水。在場人士也一致認為香味雖有分別，但的確非常相近。

Chanel N°5和Red Moscow都與俄羅斯帝國時期的香水傳統有獨特聯繫。兩款香水的調香師Ernest Beaux和Auguste Michel都曾效力俄羅斯皇室的御用香水供應商A. Rallet & Co.。

1913年為紀念羅曼諾夫王朝300周年，Ernest Beaux創作了Bouquet de Catherine，而Auguste Michel則在另一家香水公司Brocard & Co.創作了Le Bouquet Préféré de l’Impératrice。這兩款香水被認為是Chanel N°5和Red Moscow的原型。

Ernest Beaux後來逃亡法國，在1921年創作Chanel N°5， 而Michel則留在蘇聯，1924年為紀念革命十週年，在Brocard & Co（後被國有化改名為Novaya Zarya）創作Red Moscow。

歷史學家推測，這兩款香水可能共享了配方基礎，所以有人認為Chanel N°5和Red Moscow可能是「姊妹」，但嗅覺專家普遍認為它們只是靈感相近，而非直接複製。Red Moscow的成分多達60種，Chanel N°5更為複雜，但其製作工藝和原料品質因蘇聯工業化限制而不同。

所以兩者的關係並非簡單的「孿生」或「複製」，而是源於共同的俄羅斯香水傳統，由不同的調香師在不同時代和文化背景下演繹，既有技術上的淵源，也有各自獨特的故事和象徵意義。

歷史學家Karl Schlögel在《帝國的氣味：Chanel N°5與紅色莫斯科》一書指出，這兩款香水從同一帝國根源分支出來，卻走向了截然不同的道路，象徵了俄羅斯革命後世界的分裂。兩款香水的命運反映了20世紀東西方的分化：Chanel N°5成為資本主義世界奢華與女性解放的象徵，Red Moscow則是蘇聯時代的標誌性香水，代表社會主義平等的理想，幾乎成為每個蘇聯女性的共同氣味。

參考資料： 《帝國的香水: 香奈兒五號與紅色莫斯科的氣味世界》