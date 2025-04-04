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04/04/2025

K-beauty始祖「回流」亞洲？ Laneige人氣冬甩護唇精華，美妝迷們爭相入手！

#Editors Pick #Makeup Trends #K-beauty #LANEIGE #護唇精華
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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

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    逢周五更新

　　當最近大家的K-beauty手信熱賣是Dasique、Fwee和Amuse的時候，K-beauty始祖Laneige在歐美市場的發展依然非常強勁，彼邦市場與亞洲市場的策略不同，2025年2月正式在美國上市的Glaze Craze Tinted Lip Serum晶透炫色唇釉精華（$140） ，這是Laneige在當地推出的第一款彩妝產品，更獲得非常亮麗的成績，這產品亦剛於3月27日「回流」香港Sephora。

 

 

　　Glaze Craze在當地推出前就在TikTok掀起熱潮（TikTok始終對我來說是觸及不到的領域），很多顧客提早打電話給多家 Sephora 門市確認存貨，有超過170萬次瀏覽的短片，粉絲們提前查看是否已上架，顯示TikTok用戶對Glaze Craze的高度期待。正式上市後迅速成為Laneige另一個Viral Hit，上市後不久部份色號已經缺貨，據知上一個超高人氣的產品是Lip Sleeping Mask。

 

 
 
 
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　　當收到產品資料時我沒有很大感覺，同類型的Lip Gloss、Lip Serum產品無論亞洲市場或歐美市場數以千計，產品外型也是如常的牙膏狀，即使Silicon塗抹頭也不是新鮮事，為何它仍能突圍而出？有如此熱烈的反應？坦白說有點出乎意料。

 

　　可能是美國文化對甜甜圈的偏愛？又或是Q彈質感容易令人產生好感，Glaze Craze 的賣點是甜甜圈形塗抹頭、95%護膚成分、甜美香氣和高光澤妝效，加上訂價親民，用戶紛紛上傳開箱試色分享。

 


Glaze Craze Tinted Lip Serum於香港Sephora率先發售，3月27日將推出三款顏色並於4月17日再推出另外三款顏色。

 

　　唇釉精華含有95%護膚成分及12小時長效補濕，結合亮麗色澤和滋潤功效，加上柔軟Q彈的Donut矽膠塗抹頭頭，讓產品均勻塗抹在唇部，帶來舒適的使用體驗。

 

　　95%護膚成分則來自多肽、石榴籽油及摩洛哥堅果神經醯胺，深層滋潤、高效抗氧及豐潤緊緻雙唇，單層塗抹能呈現自然光澤，多層塗抹則能增加顯色度，帶來釉面般的閃亮效果，適合日常使用或配唇線筆塑造更立體的唇妝效果，提供色彩及長效滋潤達12小時，用家紛紛表示滿意，或許這正是Viral Hit的威力。現有的六款色調偏向歐美風格，估計遲一步會在亞洲市場追加韓日風格色調。

 


如果想得到限量版吊飾反而要忍一忍手，4月17日起於Sephora網上商店或全線門店購買2支 Glaze Craze Tinted Lip Serum，即可獲贈限量版冬甩吊飾，送完即止。

 

查詢：Sephora

 

　　乘著手袋掛飾的潮流，近年都有些品牌推出唇部產品吊飾，其實有興致也可自己動手製作，Daiso買少少配件便可，簡單易做。

 

 
 
 
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