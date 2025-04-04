K-beauty始祖「回流」亞洲？ Laneige人氣冬甩護唇精華，美妝迷們爭相入手！

當最近大家的K-beauty手信熱賣是Dasique、Fwee和Amuse的時候，K-beauty始祖Laneige在歐美市場的發展依然非常強勁，彼邦市場與亞洲市場的策略不同，2025年2月正式在美國上市的Glaze Craze Tinted Lip Serum晶透炫色唇釉精華（$140） ，這是Laneige在當地推出的第一款彩妝產品，更獲得非常亮麗的成績，這產品亦剛於3月27日「回流」香港Sephora。

Glaze Craze在當地推出前就在TikTok掀起熱潮（TikTok始終對我來說是觸及不到的領域），很多顧客提早打電話給多家 Sephora 門市確認存貨，有超過170萬次瀏覽的短片，粉絲們提前查看是否已上架，顯示TikTok用戶對Glaze Craze的高度期待。正式上市後迅速成為Laneige另一個Viral Hit，上市後不久部份色號已經缺貨，據知上一個超高人氣的產品是Lip Sleeping Mask。

在 Instagram 查看這則貼文 LANEIGE U.S.（@laneige_us）分享的貼文

當收到產品資料時我沒有很大感覺，同類型的Lip Gloss、Lip Serum產品無論亞洲市場或歐美市場數以千計，產品外型也是如常的牙膏狀，即使Silicon塗抹頭也不是新鮮事，為何它仍能突圍而出？有如此熱烈的反應？坦白說有點出乎意料。

可能是美國文化對甜甜圈的偏愛？又或是Q彈質感容易令人產生好感，Glaze Craze 的賣點是甜甜圈形塗抹頭、95%護膚成分、甜美香氣和高光澤妝效，加上訂價親民，用戶紛紛上傳開箱試色分享。

唇釉精華含有95%護膚成分及12小時長效補濕，結合亮麗色澤和滋潤功效，加上柔軟Q彈的Donut矽膠塗抹頭頭，讓產品均勻塗抹在唇部，帶來舒適的使用體驗。

95%護膚成分則來自多肽、石榴籽油及摩洛哥堅果神經醯胺，深層滋潤、高效抗氧及豐潤緊緻雙唇，單層塗抹能呈現自然光澤，多層塗抹則能增加顯色度，帶來釉面般的閃亮效果，適合日常使用或配唇線筆塑造更立體的唇妝效果，提供色彩及長效滋潤達12小時，用家紛紛表示滿意，或許這正是Viral Hit的威力。現有的六款色調偏向歐美風格，估計遲一步會在亞洲市場追加韓日風格色調。

查詢：Sephora

乘著手袋掛飾的潮流，近年都有些品牌推出唇部產品吊飾，其實有興致也可自己動手製作，Daiso買少少配件便可，簡單易做。

在 Instagram 查看這則貼文 라네즈 LANEIGE Korea（@laneige_kr）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Hold Your Charms（@holdyourcharms）分享的貼文