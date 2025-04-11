周末市集The Joy Factory：從香港製造到北歐小眾品牌，為身心靈尋寶！

四月本地有很多活動舉行，除了啟德體育園的一系列盛事，4月18-21日在西九文化區藝術公園大草坪舉行的COFFEE HK x Tokyo Coffee Festival，如果今個週末想出外走走，但又想地點方便，K11 Musea 於4月12-13日舉行的「The Joy Factory」健康生活節是不錯的選擇。

這個身心靈療癒市集分為4月4-6及4月12-13舉行，包括天然養生及保養、靈性飾品、香氛療癒等特色產品，並有工作坊及音樂表演（兩個週末的內容不同），例如今個週末便有Prime Glory提供塔香牌占卜、煙燻草藥、香氛塔香等療癒產品。4月12日有兩場由本地插畫師Zoie Lam主理的《尋找內在的快樂世界繪畫工作坊》等等。

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早前預覽了The Joy Factory部分表演及攤位，見到有些初次認識的香港製造產品，亦有小眾護膚品牌，近年本地商戶大多傾向自設工作室，再以網店或短期推廣方式宣傳，我這類老派Shopper，還是喜歡接觸到實物或是通過交流了解產品，可是香港營商成本太高，所以要多出外逛逛才會偶有新發現。

2021年成立的天然護膚選物店Finad，由兩名熱愛Clean Beauty的女生創立，除了來自世界各地的有機天然的護膚產品外，更有身心靈產品及保健產品，以台灣品牌佔大多數，還有香港、北歐愛沙尼亞以及馬來西亞的品牌。要讚一讚其網頁及IG，看得出內容用心經營，今次原來是Finad第一次參加市集呢！

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by mukk來自愛沙尼亞，總部位於薩雷馬島（Saaremaa），專注有機、植物基和純素的護膚產品，靈感來自海洋，產品包括保濕霜、精華液、護膚油和面膜，產品採用當地採購的原料手工製作，強調簡單、高品質和環境可持續性，方型瓶身設計，簡約別致。

by mukk 海藻潔面啫喱（$319）是Finad的熱賣商品，配方含天然水揚酸及大米蛋白，能深層潔淨而不會令皮膚乾燥，而且有非常顯著減少黑頭和粉刺的效果，亦可促進肌膚細胞更新和提高抗菌活性，特別推介給有暗瘡、黑頭和粉刺的人士使用。

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馬來西亞的護膚品的確比較少接觸，所以得知有來自馬國口碑極佳的面膜，立即有興趣了解，Mevenns是馬來西亞一間Beauty Salon的護膚品牌，採用德國配方並於馬來西亞製造，當中的Mevenns Winter Mask王牌冰雪面膜（$350／7片）獲Finad大力推介，面膜使用醫療級別的蠶絲面膜，蠶絲蛋白中含有18種胺基酸，是珍珠粉含量的10倍，親膚度高且透氣，能立即舒緩肌膚缺水情況，強效保濕、消炎鎮靜抗敏及修復微細傷口。

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Beleaveshk創辦人Henry為資深專業香薰治療師，更擅長護膚用品、草本及自然療法知識。主力香薰治療教育工作及推廣自然生活，除了任教香薰治療，更有教授製作護膚用品課程，以及提供客戶訂製服務。

此外，亦有推出自家品牌產品，包括純天然香薰精油、手工皂、面部身體保濕滋潤產品、純植物精油香水、按摩草球、線香、塔香和香粉。

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Beleaveshk護膚三步曲套裝 3-Step Skincare Routine（$620），Hydrosol 蘊含乳香、橙花、玫瑰、茶樹、薰衣草、檸檬香茅和薄荷，有保濕和提神效果。Facial Hydrating Serum含玫瑰純露、透明質酸、甘油及維他命B3B5， 能深入肌膚底層，提升皮膚水分及緊致度。Anti-Aging Repairing Oil蘊含多種珍貴精油，有效減退皺紋，淡化皮膚損傷，提亮膚色及延緩衰老。

The Joy Factory：活動連結