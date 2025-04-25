筋膜重啟、韓式塑形小顏、角質護養！推介3個美容品牌護理療程，養出夏日透白肌

Grown Alchemist筋膜重啟逆齡療程

早前介紹的Grown Alchemist旗艦店已於IFC開幕，店內設有兩間護理室，為男士及女士提供皮膚護理及手臂舒緩療程。

日前體驗「筋膜重啟逆齡療程」（$1280／60分鐘），面部筋膜管理面部肌肉的方向，長期低頭看手機電腦會令面部筋膜可動性過低，影響嘴角、眼睛和眉毛下垂，通過放鬆筋膜，可以微調面型及提升輪廓。

療程前先進行簡單的AI皮膚分析，只需影一張「用後即刪」的正面照，便可得知皮膚的黑斑、肌膚光澤、色素沉澱、光滑度等等，並得出一個肌膚評分。我當日的得分是73， 屬於有改善空間的正常範圍。

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清潔面部後，治療師幫我塗上活膚修護精華水、瞬效水光精華、活膚修護精華和活膚修護晚霜，我還以為會加護膚油按摩，治療師表示由於筋膜深層導引手法和傳統法式面部按摩不同，用面霜配合的觸感和精準度比按摩油更理想。全面塗多重護膚品後，局部位置再加面霜，以推、按、捏針對穴位，筋膜及淋巴位置，雖然節奏慢但柔中帶剛。

疏通經絡，激活面部氣血循環後，敷上再生緊緻凝膠面膜，接著便是用護膚油進行肩頸按摩，節奏慢且力度適中到位，當這些位置慢慢疏通「撥鬆」，就能將引致面部水腫的毒素帶走。

除了預期中的肌膚光澤感提升和收緊輪廓外，眼下的紋理也明顯平復，而眉毛與眼睛的距離也提升了少許，不要看輕這微不足道的「少少」，它足以令人看來更精神。此外，兩頰肌肉的觸感也比之前有彈性。推介經常睡眠不足，有輪廓鬆弛浮腫問題，又或是按摩愛好者體驗這款筋膜重啟療程，首次預約有7折優惠。

查詢：https://grownalchemist.com.hk/

AP Beauty M.D. 水漾彈力速護療程

轉眼間AP Beauty已經一周年， 由即日到4月30日在官網購物滿$3000，可尊享 M.D. 水漾彈力速護療程 （$1,800／60分鐘）。對AP Beauty有興趣的朋友，是時候出手了。

翻看我的空瓶紀錄，去年四月開始使用M.D. Dual Repair Lift Cream，只是晚上用一次，接近半年才用完，貴買平用。我如此有恆心地用完這面霜，除了因為聽完品牌專家解說後，對當中專利成分PDRN和EXOYNE有興趣外，更重要是喜歡其軟滑而帶延展性的質感，當然整體修護效果我也是滿意的。

二月曾到AP Suite體驗M.D. 水漾彈力速護療程，主要以韓式塑形面部按摩將M.D.醫美級修護系列的營養注入肌底，配合TRF H.A. 崩帶面膜加強緊緻肌膚和透明感，當然少不了肩頸及頭部按摩。療程後肌膚煥然一新！

所以如果打算入手M.D. Dual Repair Lift Cream膠原重建緊緻雙效面霜，就不如購物滿額免費體驗面部護理。

查詢：https://hk.ap-beauty.com/tc_a/

TAKAMI專業角質護理中心

也是登陸香港差不多一年的TAKAMI， 專櫃設有像大型藍色盒子的「專業角質護理中心」，提供日本門市也沒有的超離子導入護理。

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品牌主張0摩擦護膚手法，所以療程也目標為本，首先進行膚質及角質分析，基本面部清潔後，塗上小藍瓶作角質護理，再使用超離子導入儀器，以滾輪慢慢推動將維他命5C+E精華導入肌膚深層，前後共導入兩次，最後塗上TAKAMI護膚品。過程大約45分鐘，療程後肌膚水分和明亮度均明顯提升。超離子導入護理只限顧客體驗，累積購物滿$3000以及生日月份均可免費體驗一次。

查詢：https://www.takami-labo.com.hk/zh-hant/