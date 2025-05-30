David Beckham跨界推健康產品！前球皇愛用的營養配方，你有興趣試嗎？

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David Beckham的IG賬號，有幾幅相都是手持一杯紅色飲品，這是全新高級營養補充劑品牌IM8，由健康科學公司Prenetics與David Beckham共同創辦，因此，David 不但是IM8的「門面擔當」，更有參與產品開發和推廣工作。

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IM8與全球頂尖科學家團隊合作研究的兩款產品—Daily Ultimate Essentials 和 Daily Ultimate Longevity，David表示：「健康與養生一直是我生活中的重中之重，我們希望創造一個能幫助人們每天都達到最佳狀態的產品，IM8就是這一願景的成果。通過與全球頂尖科學家團隊的合作，我們開發出了獨特且高效的產品，我非常激動能與全世界分享這一成就。」

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IM8兩款產品都是雞尾酒配方，巴西莓和混合莓果口味的Daily Ultimate Essentials包含 92種營養成分，涵蓋維生素、礦物質、益生菌、綠色植物營養素等，每日一杯便能取代16種傳統補充劑。Daily Ultimate Longevity專注於健康老化，特別是支持 NAD+水平（一種與細胞修復和長壽相關的分子）促進細胞修復、腦部健康和心臟健康。

兩款產品一併持續服用的效果（包括David Beckham親自驗證）：

1. 提升能量水平

2. 改善睡眠質量

3. 促進腸道健康

4. 增強免疫力

5. 支持健康老化

6. 提升精神清晰度

7. 支持肌肉與關節健康

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單看產品配方資料，確實沒有驚為天人的成份，大部份都是耳熟能詳的保健和抗衰老成份，如益生菌、綠茶、輔酶Q10、靈芝、蟲草、NAD+前體、白藜蘆醇、薑黃素和Omega 3 等等，但這配方的來頭非凡，由世界頂級科學顧問團隊提供的專業支持，匯聚來自Mayo Clinic、NASA 和耶魯大學的學術、醫學和太空科學領域專家的研究成果。

市面上有成千上萬種類似的健康食品（iherbs都足以令大家選擇困難），IM8不同之處除了是鑽石級研究團隊設計的科學配方和國際球星的強大知名度，兩款產品均有公開每種成分的具體劑量，方便消費者評估其有效性，不含人工色素、香料或防腐劑，並經過臨床驗證和第三方測試，確保安全性和有效性。NSF Certified for Sport認證適合運動員和健康意識消費者。

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IM8 Daily Ultimate Essential是全合一的營養補充飲品訂閱價HK$702，單次購買HK$876（30包裝）；而IM8 Daily Ultimate Longevity則是專注於健康老化的膠囊產品，支持NAD+水平，促進細胞修復、腦部健康和心臟健康。訂閱價HK$671，單次購買HK$797。

想一次過擁有，有The Beckham Stack，結合Daily Ultimate Essentials和Daily Ultimate Longevity，訂閱價HK$1057，單次購買HK$1326。產品免費送貨至美國、英國、加拿大、新加坡和香港等地，附送迎新套裝。

IM8推出大約半年，感覺在Soft Launch階段，仍未正式大舉宣傳，產品質量的評價正面，但有用家認為訂價太高（相比同類產品），客戶服務不佳，訂單延遲等等。此外，IM8的核心成分如維他命、益生菌、NMN和白藜蘆醇，在其他品牌中也能找到，Daily Ultimate Essential包含92種成分，雖數量多，但部分成分的劑量可能低於針對性保健產品，實際效果需待顧客進一步驗證。

大家又有沒有興趣試呢？

詳情按此