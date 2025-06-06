大熱美容成分PDRN：純素VS動物來源？韓國麗珠蘭療程外，家用PDRN好物推薦！

最初用於醫療領域的PDRN（聚脫氧核苷酸，Polydeoxyribonucleotide）通過刺激A2A受體，促進細胞再生、膠原蛋白合成及抗發炎，改善皮膚彈性、細紋、痘疤與色素沉澱等多重功效，令其成為2025年備受矚目的抗老化修復成份。

除了PDRN的護膚品大受歡迎外，近期有不少女士（包括我兩位朋友）到韓國旅遊也會順道體驗PDRN「麗珠蘭」注射療程，從朋友圈和社交媒體觀察，無論是外用護膚品或是療程，評語都以正面居多。

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傳統PDRN主要從三文魚或鱒魚的精巢提取，因其DNA結構與人體相容性高，且富含促進修護的核苷酸片段，然而為了迎合對魚類成份敏感的皮膚以及純素用家，美容市場上亦愈來愈多植物源PDRN產品（如VT Cosmetic、Innisfree和AP Beauty）。

普遍認為動物源PDRN與人體的相容性較高，然而傳統動物源PDRN原料供應不穩定是產業的隱憂，最新消息是Amorepacific已成功開發可持續植物源PDRN作為傳統動物源性PDRN的替代品，並於4月29日發表研究結果： 證實從微藻原殼小球藻（Chlorella protothecoides）中提取的聚脫氧核糖核苷酸（PDRN）具有促進皮膚再生的功效。研究成果以「原殼小球藻衍生的聚脫氧核糖核苷酸對皮膚再生和傷口癒合的影響」為題發表於國際期刊《皮膚病學研究文獻》（Archives of Chlorella protothecoides-derived polydeoxyribonucleus on skin regeneration and wound-healing）。

Amorepacific成功開發出一種高產量、低分子、源自微藻的PDRN生產工藝，將其命名「“BluePDRN™」。研究結果表示，BluePDRN™ 的傷口癒合效果與源自三文魚的PDRN相當，且每個分子的大小約為源自三文魚的 PDRN分子的二十分之一，同時還可促進膠原蛋白累積和血管生成，有助維持皮膚健康。

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想起去年用過的AP Beauty M.D. Dual Repair Lift Cream膠原重建緊緻雙效面霜，持續用了一星期，皮膚的細緻度和彈性也有顯著改善效果，所以非常有恆心地用了半年直到「空瓶」，亦有推介給朋友。

產品介紹只列出蘊含PDRN，翻查資料，原來這正是Amorepacific從最頂級「雨前一」綠茶成功分離出綠茶乳酸桿菌，研發出全球首個植物源PDRN材料LactoPDRN，經研究驗證，LactoPDRN由角質層以至基底層，全面密集修復、重建及堅固肌膚屏障，其修護效能比傳統動物源PDRN更加優勝。

此外，另一專利成分EXOYNE 以外泌體（Exosomes）為研發基礎，比外泌體的抗炎能力更強，顯著提升皮膚的緊緻度，效能比胜肽高出多達34%。

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暫時未有去首爾的計劃，如要再用PDRN產品，我還是想回購AP Beauty，然而$2680/50ml的面霜也不是一個可輕易入手的選項。

昨日在官方網店發現，現購買任何產品，即可8折購買 M.D. Dual Repair Lift Liquid Cream膠原緊緻修復雙效乳液（原價$1550/120ml），立即容易決定得多！

面霜和乳液的核心成份PDRN＋EXOYNE相同，迅速修復肌膚、重建膠原蛋白及緊緻提升輪廓。但配方有少許差異，乳液集中長效保濕鎖水，面霜的修護效果似乎更加全面。但作為入門產品，乳液的確是好選擇，質地輕盈，含脂質體膠囊，適合油性或混合肌膚，加上網購會有優惠及贈品，值得考慮。

查詢／購買：AP Beauty