鬆筋刮痧去水腫、Hair Spa助育髮？推介2種適合都市人的日常紓緩痛症療程！

最近中環新開一間快速按摩店「爽手肩頸急救站」，由四位泰籍技師主理，專攻肩頸痛症，輕柔舒筋（$68）／痛點舒筋（$98），15分鐘一節，每位人客最多兩節。暫時不設預約，先付款後按摩。其實以前很多大型水療中心都有提供這類服務，但旺區地舖的確少有，據說反應相當不錯，我的朋友都有去幫襯，意想不到的是這位朋友平日多數去酒店水療中心，「最近工作很忙，但頸膊又非常痠痛，地點就腳就試試Quick fix，泰國技師的手勢不錯。」

在 Instagram 查看這則貼文 Speedyhands 肩頸急救站（@speedyhands.hk）分享的貼文

都市人頸梗膊痛的問題非常普遍，長時間低頭使用手機或電腦，會使頸部和肩膀的肌肉過度疲勞，導致產生疼痛和僵硬的感覺。不同類型的痛症紓緩服務愈來愈多，常見的有按摩、推拿、拔罐、刮痧及物理治療，今次分享加入紓緩痛症效果的美體和育髮療程。

I- YOGA熱磁筋膜刀

早幾個月前體驗過Glycel I-YOGA熱磁筋膜刀及按摩療程，治療師手勢非常到位，她笑說常用手提電話和電腦的客人，痛點都大同小異，亦因為新增了這項療程，才發現大部份客人都有鬆筋鎮痛的需要。

在 Instagram 查看這則貼文 GLYCEL（@glycel_hk）分享的貼文

最初聽到「i-YOGA高溫瑜伽鬆筋刀」實在有疑問，究竟是要做瑜伽，還是要我舞刀？原來賣點是結合印度高溫瑜伽、中醫撥筋刮痧、西方射頻熱療、醫學生物科技及物理量子共震的療程。

健康的筋膜如一層充滿彈性的保鮮紙輔助肌肉進行收縮及伸展運動，姿勢不良、伸展不足會令筋膜處於不平衡狀態，而筋膜黏連會肌肉令活動幅度減少、血液循環變差，這便是身體痠痛繃緊的最大原因。

首先用磁溫深層熱療令身體深層產生熱力，加速血液循環、有助消除水腫，迅速升溫讓身體循環狀態仿如進行高溫瑜伽般分解深層脂肪，鬆解筋膜黏連。然後因應身體不同部位選用3款醫療級的深層射頻筋膜刀，以射頻刺激深層軟組織產生熱能，再配合軟組織鬆動手法，極速舒緩肌肉筋膜疼痛，我的肩膀後方非常「硬」，治療師運用筋膜刀重點處理這部位，力度不是很大，感覺溫熱舒適，的確比人手更快令肌肉深層放鬆。RET電極頭直達深層組織，射頻熱能+刮痧撥筋手法雙管齊下，有助排走多餘水份，療程後手臂的線條都收緊了。

熱磁筋膜刀肩頸膊舒壓療程大約15分鐘，通常會配合一節按摩或身體療程，而我當日就選擇了60分鐘全身穴位按摩，療程後感覺一身輕！

Winback Hair Spa

在 Instagram 查看這則貼文 ZevaHairSpa（@zevahairspa）分享的貼文

Zeva Hair Spa推出全港首創Winback Hair Spa，既能紓緩頸梗膊痛，亦可促進育髮效果，一舉兩得！

現時已有超過25個國家採用Winback為運動員的理療儀器，TECAR量子共振技術300kHz-1000kHz，深入體內軟組織及硬組織，能配合多種治療按摩方式，針對不同痛點或治療位置。CET電容溫熱技術，利用透熱效應增強患處血液循環以放鬆痙攣肌肉，RET手環則用於更深層的組織、筋膜、韌帶、肌鍵和關節。

Winback透過對頭皮、頸部和肩部區域應用按摩和手法，不僅能紓緩僵硬酸痛，還能促進血液循環，血流量增加有助滋養毛囊，促進頭髮健康生長，並有助整體頭皮健康。

隨後配合ZevaHead Spa經絡按摩手法，針對肩頸僵硬、頭痛、失眠等不適症狀，紓緩身體疲勞和壓力，營養髮膜護理後再導入矜貴生長因子精華，有效修復毛囊細胞，解決由油性髮質、漂染頭髮、生育、年紀或紫外線引起的脫髮問題。