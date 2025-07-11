男神元斌也大推的護膚恩物？積雪草保濕修復兼抗老，5大嚴選推薦，敏感肌也能安心用！

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韓國殿堂級男星元斌每次推出廣告都會引起哄動，數月前，他代言的護膚品牌Incellderm公開全新廣告，得天獨厚的肌膚狀態，果然是稱職的護膚品代言人。當時我對Incellderm這個品牌沒有印象，心想是那個集團有實力有財力請到元斌做代言人呢？直到最近我發現有幾位朋友都分享Incellderm護膚品，便做了些資料搜集。

Incellderm映皙美是韓國護膚集團Riman於2019年推出的護膚系列，賣點是「珍稀大積雪草X 神秘濟州熔岩海洋能量」。

Incellderm採用的積雪草是100%韓國原產，面積、厚度、重量比一般積雪草大2-3倍的稀有Giant Byoung Pool巨型積雪草品種，在智能農場全天 24 小時管理，在 45 天活性最高的時間採集，2022年9月於韓國山林廳取得新品種保護權，由Riman集團獨家專用20年。

這核心成分經實驗證實抗老效果高2倍，結合汲取自純淨濟州島火山岩盤層40萬年、蘊含豐富稀有礦物質和營養鹽類之海洋深層水，創造獨家「BYoung Pool Energy Fluid積雪草能量原萃」，針對改善粗糙、暗沈和皺紋等問題，令肌膚回復緊緻亮澤。

Riman早前正式開設香港分部，以會員制度經營，將來跟朋友了解後，有機會再和大家分享。

官方網頁： https://mall.riman.com/rmnsocial/home

積雪草的學名是Centella Asiatica，簡稱Cica ，⼜稱雷公根、神仙草、老虎草和崩大碗，近年來在護膚品被廣泛應用，是一種多年生草本植物，廣泛分佈於亞洲熱帶和亞熱帶地區。 它在傳統醫學中被廣泛應用，具有多種功效，如清熱解毒、消腫止痛、促進傷口癒合等。 在美容保養方面，積雪草也被廣泛應用，具有保濕、抗老、舒緩敏感泛紅等功效，普遍產品訂價也算相宜呢！

早幾天突然左頰有少許發紅痕癢，敷冰十分鐘後，用了這款面膜，內含的「積雪草精華」、「洋甘菊精華」及「甘草精華」真的發揮紓緩鎮靜的功效！

購買連結： https://www.fancl-hk.com/product-details.aspx?itemID=16596

本地品牌平凡媽媽最新推出的Another Morning系列，全新視覺與配方理念，以「純淨、輕盈、呼吸感」為日常護膚新方向。這款日夜適用的草本平衡保濕霜，蘊含尤加利幹細胞、發酵諾麗果萃取及積雪草萃取，不只保濕，它針對敏感肌背後的兩大問題 —『壞菌過度活躍』與『外界壓力刺激』，雙管齊下改善肌膚。

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美睫師 Tiffany Fong 推介的水光保濕面霜，集合PDRN及積雪草成份，既可在護膚最後一步塗抹，亦可在醫美療程後或因外部刺激而變得敏感時候厚敷待慢慢吸收。據說她的客人用後均相當滿意，回購度非常高。

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愛美朋友推介可取代蘆薈啫喱的韓國藥用級別積雪草舒緩啫喱，蘊含積雪草、PDRN、五勝肽、六勝肽及尿囊素，減輕皮膚炎症、降紅，同時促進肌膚細胞再生，加速傷口癒合，減少疤痕形成，特別針對舒緩美容療程所致的不適感、改善乾燥及泛紅。

專為修護肌膚、增強肌膚恢復力的積雪草精華。 添加醫生研發舒緩成分，內含神經醯胺、積雪草、菸鹼醯胺，舒緩乾燥引起的泛紅不適、精準修復受損的肌膚屏障，不含酒精香料，敏感肌安心適用。