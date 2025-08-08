清新舒壓的香氣：來自Buly、Guerlain 、Jo Malone的田園系蔬果香氛推薦！

兩年前推出的Buly 「The French Gardens」香氛系列，因其調香獨特鮮明，在歐洲日本市場均大受歡迎，這系列更是創辦人Victoire de Taillac的心頭好，除了香水、香皂、身體乳和潤膚油之外，更撰寫《The Scented Herbarium》植物標本藏香集，以指尖輕擦每一張植物插畫，即時「喚醒」香氣，透過文字、插畫和香味的交集，對Buly意義深遠的香氛系列致敬。

六款香氛：伊拉克甜菜頭與埃及大黃；印度青瓜與敘利亞薄荷；東方水田芹與撒丁尼亞番茜； 北歐紅醋栗與秘魯番茄；加勒比海甜薯與阿富汗胡蘿蔔；安第斯馬鞭草及黑海羅勒

更意想不到的是，The French Gardens今年6月更推出香氛明信片，Buly總部派出公關專員Florian Elie和Calligraphy Master Bruno到亞洲各地舉行一日限定Buly郵局，為客人書寫香氛明信片，可見對這系列十分重視。之前我的心水的是《伊拉克甜菜頭與埃及大黃》，用完兩瓶潤膚油，今次有機會全系列再細味一回，我會更新心水排名：曾經是第二最愛的《東方水田芹與撒丁尼亞莞芫茜》將會是下一瓶潤膚油的香氣。

查詢：Buly

Guerlain Aqua Allegoria花草水語香氛系列也推出加入青瓜香調的Rosa Verde沁綠玫瑰。Guerlain調香師創作了極端逼真的青瓜萃取，將玫瑰花瓣的天然清鮮混合青瓜的植物和水生層面，再以一抺薄荷突出這花果香調，完全捕捉到潛入清涼水中的美好感覺。此外，今次更推出最近美妝界的「潮物」，設計靈感來自六角形蜂巢的花草水語護手霜，配方超過97%天然來源成分，蘊含豐富的蜂蠟脂，輕盈配方令雙手保持柔軟豐潤，散發淡淡芳香，十分討好。

查詢：Guerlain

Scented Niche 香水精品店引入意大利小眾品牌 Coreterno，完美融合文藝復興的靈感和勁度十足的搖滾風格，獨特的香氣極具大膽創意，當中以希臘魔法女神為靈感的Godimenta前調融合生薑的辛辣、佛手柑與檸檬葉的酸爽，薄荷帶來草本清涼，中調以覆盆子葉的果香與茉莉、金屬玫瑰交織，白冷杉增添樹脂清新，彷彿置身草本花園，最後，檀香、雪松和癒創木與麝香相結合，帶來溫暖和感性的香氣。

查詢：Scented Niche

Lush香水系列經常帶來驚喜，這款擁有芫荽香調的印度風情香水於2024年推出，讓人聯想到種滿青芒果的茂盛花園以及種滿檳榔樹的大道，是調香師Emma以她的印度之旅為靈感，調製這款揉合印蒿油、茉莉、芫荽的香水，散發迷人花香，她從檳榔葉中汲取靈感，並採用了當地常見的材料，包括芒果葉、芫荽與茉莉，配方以巴西再生能源種植的甘蔗提煉有機乙醇，令香水更持久。

查詢：LUSH

說到歷史悠久的番茄葉香氣，1976年Sisley首款香水Eau de Campagne在當時的香水界來說絕對是異類，調香師以Sisley創辦人伯爵童年對自然田園的回憶為靈感，基底香氣以綠番茄葉加上茉莉、天竺葵與岩蘭草，氣味清新翠綠，柑橘與小草的香味，加上柑苔調，造就出完美和諧的香氣。清新提神的香味令人感覺良好，份外優雅的中性香調。

查詢：Sisley

以傳統英式下午茶為靈感，前調是佛手柑與伯爵茶的香味，搭配清爽香脆的小黃瓜氣息， 再以蜂蠟、香草和麝香呈現平衡香調的甜味，細膩又振奮精神的香氣。這款2011年上市的香水，曾一度停售，但後來應客人強烈要求再度推出，至今已成為常駐經典香氣。

查詢：Jo Malone