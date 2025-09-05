雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？

根據最初的「Lipstick Effect」，人們在充滿挑戰的時期會傾向於選擇能負擔的奢侈品，當年就是唇膏，但過往一年觀察所得，高級化妝品的銷售情況沒有出類拔萃，消費降級的效應是消費者轉投價格較親民的日韓品牌，尤其是玩味設計的平價妝物，同時Labubu、Crybaby、Chiikawa和Jellycat成為「時尚偶像」，種種跡象顯示，似乎「Jane Birkin Effect」才是現今消費品潮流的主軸。

Jane Birkin Effect所指的並不是Hermès Birkin Bag，而是延伸本尊一個著名習慣：她會將自己的Birkin bag掛滿各種吊墜和貼紙。將奢華的經典單品以近乎雜亂或破壞性的方式進行裝飾，使其變得獨一無二，亦可以說是將一個標準化奢侈品，轉化成展現獨特個性風格的隨身物品。

正因為Labubu引發的手袋吊飾風潮，美妝護膚品牌紛紛創造可愛的限量版品牌毛公仔，將化妝品變為色彩繽紛的吊飾甚至手機配件，或是創造客製化的迷你鑰匙圈，吸引消費者注意。

雪花秀限量版人參BB盲盒：9月1日起凡於雪花秀門店／網店購買「禦時緊顏參養面霜」，即可獲得限量版人參BB盲盒一個：人參BB掛飾、人參系列皇牌產品體驗裝一款及$100現金券一張

品牌美妝「玩具」或手袋吊飾是吸引顧客的對策，雖然產品可愛，但能否為品牌帶來長期的銷售增長，還是未知之數，始終產品優質才是消費者口耳相傳或回購的最大原因。

要為化妝品增加玩味？分享我最近整理化妝檯的作品，可能會給大家更多靈感。