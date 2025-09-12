從醫療應用到美容護膚的碳酸科技？解構Sofina泡泡護膚背後的故事！

Sofina登陸香港40周年，這是我入行前已開始用的品牌，無論作為用家或是美容傳媒，我一向都認為這品牌值得被更多用家看見。

第一次見Sofina是在屋企附近的「新大丸」，當時那裏算得上是日本人社區，Sofina的專櫃是超市旁一個不起眼的角落，我經常見很多日本女士在那裏出入，所以才留意這個品牌，心想「大丸」有齊那麼多大牌子，日本人都要過來買Kao旗下的Sofina，一定是優質產品了。

在 Instagram 查看這則貼文 SOFINA Hong Kong（@sofina_official_hk）分享的貼文

後來即使工作關係有機會試用世界各地品牌的美容產品，但不斷空瓶的是Sofina潔面系列，Primavista化妝底霜和蜜粉，以及各系列（Sofina IP,est, Alblan）的碳酸肌底精華。

在 Instagram 查看這則貼文 花王SOFINA iP公式（@sofinaip_jp）分享的貼文

趁Sofina登陸香港40周年，以及土台美容液誕生10周年，再分享多一點有關碳酸護膚技術的醫學背景吧！

在 Instagram 查看這則貼文 【公式】湯西川温泉 上屋敷 平の高房（@takafusa0336）分享的貼文

碳酸護膚靈感源自被喻為「美人湯」的碳酸溫泉。日本人早已發現浸泡在富含二氧化碳的溫泉水中，肌膚上附著細小氣泡能溫和地擴張末梢血管、促進血液循環，對健康和美肌都有益處。

但原來碳酸護膚技術亦與醫學有著非常密切的關係。這項技術的起源、核心原理及早期應用都源於醫學。

2002年，日本醫學博士日置正人Masato Hioki在臨床治療中，於臨床上應用二氧化碳（CO₂）進行傷口癒合治療的研究時，發現高濃度的二氧化碳能活化細胞、促進修復和膠原增生的機制，因此，他將這項最初用於傷口治療的醫學技術，轉化並應用於美容護膚領域。

在 Instagram 查看這則貼文 Ai YoQi（@ai_yoqi_soundbath）分享的貼文

至於碳酸護膚技術的核心原理，則是醫學界早已確立的生理學現象- 波爾效應（Bohr effect）。

丹麥科學家Christian Bohr在1904年提出，血液中二氧化碳濃度的增加會降低血紅蛋白與氧氣的親和力，促使血紅蛋白釋放更多氧氣。因此，當碳酸護膚品中的微小二氧化碳分子滲透到肌膚底層時，會局部提高該區域的二氧化碳濃度。身體為了平衡會觸發波爾效應，讓紅血球釋放大量氧氣供給肌膚細胞，同時擴張血管以增加血液流量。這個過程能活化細胞、促進新陳代謝。

Kao多年來投放大量資源研發並註冊了專利100%碳酸慕絲滲透技術：高濃度、極微米的碳酸慕絲，接觸肌膚後不立即破裂消失，而是穩定地滲透到角質層深處，建立一個高效的「輸送系統」，成功將足量二氧化碳及護膚成份輸送至肌膚底層，發揮促進血液循環、活化肌底的生物學效應，解決膚色暗沉、毛孔堵塞、護膚品吸收不佳等各種肌膚問題。

在 Instagram 查看這則貼文 SOFINA Hong Kong（@sofina_official_hk）分享的貼文

Sofina高濃度碳酸泡沫科技已發展成多種不同功效的護膚品，高濃度碳酸潔面泡沫能深入潔淨皮脂及污垢，土台美容液為潔面後的第一步，為肌膚注氧、改善後續產品吸收，隨後可再疊加不同功能的碳酸產品，如最新推出的可每日使用，不需沖洗的水光去角質碳酸慕絲精華，只需10秒輕柔按摩，即可溫和軟化並去除老廢角質，同時滋潤角質層細胞，最後再根據肌膚需要使用抗皺碳酸慕絲精華或其他潤膚霜。

換言之，不需要額外的導入或磨擦，用碳酸泡沫便可以發揮到清除污垢、去角質及深層護膚效果了。