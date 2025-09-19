Beauty
19/09/2025

Netflix《家母螳螂》高賢廷：除了是實力派演員，更是美容企業家！跟韓劇美魔女學熟齡保養秘訣

  Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

　　韓國實力派演員高賢廷主演的Netflix韓國影集《家母螳螂》一上線立刻引起熱議，劇中主角鄭怡信（高賢廷）於2002年殺害五名男子，所有受害者都曾對女性施暴，而鄭怡信則將他們閹割，因而得到「螳螂」的綽號（因為母螳螂在交配後會吃掉公螳螂）。

 

　　出道近30年的高賢廷，幾乎每次有新作品推出，媒體都會再將她的前半生重提一次（大家可搜尋一下）：
韓國小姐亞軍出身，24 歲正值事業巔峰期與三星集團外甥鄭溶鎮結婚後息影，育有一對兒女，8 年後離婚復出，被新世界及三星集團封殺，加上演藝圈對婚後復出的女星並不友善，但她憑著出色的演技打破詛咒，拿下百想藝術大賞電視部門大獎。

 

 
 
 
　　高賢廷的IG可見她平日打扮大多輕鬆悠閒，1971年出生的她坦言：「我正在變老，希望大家不要對我太苛刻，雖然很多人說我童顏，但我的臉其實已經不對稱，各種老化現象也找上來了。即使我已是這狀態，但還是想以不迷失時代感的演員精神，參與不同作品和大家見面，和大家一起好好走下去。」早年她曾在節目中大方承認動過眼睛和鼻子，對於現代人的容貌焦慮，她直言外貌確實重要，但不要過度在意：「如果你只在乎外表，或是它成為你優先考量，就會變成嚴重問題，我們不是娃娃或機械人，如果只關注外表，代表你放棄作為一個人的完整生活。」可見她面對成長和外貌改變的心態非常正面，而事實上，她的狀態也非常好！

 

 
 
 
高賢廷現在的狀態，分享美容心得非常有說服力吧？其實早在2011年她已出版了一本暢銷美容書 Go Hyun-jung’s Texture），初版三萬冊發行後兩天便售罄。

 

　　該書由高賢廷與另一位作家共同撰寫，作家花了半年時間觀察高賢廷的生活，書中內容以紀錄片形式呈現，分享高賢廷的美容哲學和日常生活。

 

　　書中提及的美容秘訣是逆汗毛方向潔面，以更有效地清除毛孔的污垢和皮脂。高賢廷平日的潔面程序大約需要15分鐘，先將洗面乳搓揉出綿密泡沫才正式潔面，由T字部位開始仔細按摩，再延伸至兩頰，最後要清潔耳後及頸部肌膚。

 

　　此外，身型高佻的她得天獨厚，即使曾有肥胖階段，但成功減重的方法不是節食而是散步！不用工作的日子她每天和經理人沿著漢江散步兩個半小時，促進全身血液循環和新陳代謝，燃燒脂肪。

 

　　雖然肌膚和體態一直被受讚美，更著書分享健美之道，但高賢廷強調不要盲目相信電視上女演員完美無瑕的形象，因為那是整個專業團隊努力的結果。她鼓勵女性發掘自身獨一無二的美，而不是與他人比較。這種對美的態度獲得媒體和讀者的讚賞。

 

 
 
 
　　高賢廷於2015年創立護膚品牌KoY，更參與長達五年的產品研發，並將自己多年的保養秘訣融入其中 。品牌名稱KoY結合了韓文「盡心盡力」和清爽之意的「Goy」，以及她姓氏的首字母「K」，品牌故事的核心圍繞著她個人的保養哲學與對「休息」的重視 。KoY的產品強調簡約設計與自然香氣，希望使用者在保養過程中能感受到片刻寧靜與放鬆，從而達到身心靈的平衡與美麗 。

 

 
 
 
　　KoY初期在現代電視購物頻道獨家銷售，甫推出旋即獲得佳績，三天內創下3.5億韓元的銷售額，成功打入熟齡肌膚的保養品市場 。

 

　　KoY的產品系列已非常完整，由日常護理、防曬、面膜及底妝產品一應俱全，產品設計以方型為主，簡潔清新又不失時尚感，雖然品牌沒有大規模宣傳，但憑高賢廷本人在熟齡階段仍維持絕佳膚質的說服力，已成功吸引了韓國本地消費者。

 

　　當中皇牌產品KoY Flow Lifting Wrapping Cream緊緻修護霜，即使已推出好幾年在Olive Young依然熱賣，這款面霜配方內含Volufiline 膠囊，能撫平鬆弛的臉部皺紋，重現完美立體的肌膚，使肌膚看起來更豐滿、更年輕。功效和訂價都非常吸引，下次大家在Olive Young購物時不妨考慮入手。 

 

 

