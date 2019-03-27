Beauty
識食Hea住瘦
27/03/2019

三月修身挑戰 Week 4：根據個人需要選擇！9款低碳下午茶小食

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

    識食Hea住瘦

    逢周三更新

　　來到最後一個星期，相信大家對低醣飲食漸漸也有認識，希望你亦有嘗試就自己需要設計適合你個人的餐單。如果你是新讀者，可以搜尋本專欄找回三星期前開始，學習計算個人低醣數字及習慣目測澱粉食物。

 

 

#低醣EatClean Week 4功課：9款低碳小食，視乎當日之需要

 

補充蛋白

 

1. 雞蛋

 

　　接近零碳醣之雞蛋，準備簡單亦可容易加進任何食譜。通常我晚上會煮熟幾隻，然後浸凍水立即剝殼放入雪櫃，翌日攜帶上班。

 

一隻大雞蛋：6.3 克蛋白質／0.5 克 Net carb 

 

2. 天然芝士條

 

 

　　一般牛奶都會含天然乳糖，不過芝士的碳醣含量於各乳製品之中屬最低。可以的話，選擇口感愈硬的芝士就愈好。這是因為硬芝士的蛋白含量一般都會比口感軟的芝士（例如三角瑞士芝士）為高，而醣含量亦會較低。買芝士盡量選擇天然芝士，而非加工芝士。優質芝士通常只用四個成份製造而成。例如這個品牌，更加選用有機牛奶。

 

一條芝士：8 克蛋白質／1 克 Net carb 

 

3. 杏仁

 

　　以net carb計算，杏仁不算最低，不過以整體營養來說，杏仁最適合我設計的低碳高蛋白飲食，原因就是其高蛋白質含量。

 

一安士（約23粒）：6 克蛋白質／2.6 克 Net carb 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

