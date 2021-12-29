聖誕、新年假期後腸胃急救！４個Eat Clean貼士，助你快速排毒清腸胃！

每逢度過聖誕新年假期後，大家都急著希望清腸胃。清腸胃的意思，不只是不吃肉及多吃點蔬菜、不飲紅酒改飲茶這樣簡單。排毒清腸胃，除了是指暫停節日期間多吃了的甜品、酒精飲品及加工食品，同時亦利用天然食物去提高肝臟排毒及腸道排泄功能，以便排走因假日暴食而積聚於體內的廢物。

1／早餐灑上小麥糠

小麥糠是其中一個非水溶性纖維的最豐富來源，亦在我書《女人要Eat Clean》被納入30大超級食物之一。這款纖維能夠促進腸道蠕動，增加糞便量，因此亦有助改善患有便秘及不定時排便人士。建議於早餐乳酪或燕麥片灑最少兩湯匙，這樣就能提供2.8克非水溶性纖維，有助加速腸道蠕動。

2／加入薑黃粉於飲品或湯水

說到護肝排毒功能，薑黃粉可算是No. 1。薑黃粉中的薑黃素Curcumin，抗氧化指數非常高，能提升肝臟功能，對消炎、抗癌、降膽固醇特別有效。研究指出薑黃素能夠壓抑細胞膜變壞，不單保護皮膚細胞組織及防皺抗痘痘，亦能保護血管組織。可選擇薑黃茶即沖劑，亦可加薑黃粉入湯水中。以一煲湯一家四口之用，建議加一茶匙薑黃粉。當然，最容易就是自製排毒Smoothie。大家可以試試我這個食譜，做法十分簡單，只需將全部材料放入破壁攪拌機，攪勻即可享用。

薑黃排毒美肌Smoothie

一人份量

材料：

羽衣甘藍，去莖 一杯

菠蘿粒 一杯

蘋果 一個

水 半杯

檸檬汁 一湯匙

薑黃粉 ¼茶匙

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