吃果仁會肥？為超級食物果仁大平反！適量吃可防止增磅？食幾多先算過量？

我們一直知道果仁對身體異常有益，我之前都提過「脂肪恐懼症」，過去20多年，不少人覺得如果進食高脂肪及高卡食物，就會導致增肥。早兩天在我們的Facebook EatClean同學會群組， 班長分享了一個用氣炸鍋製作的果仁小食食譜。其中一位同學留言：「我唔敢食（果仁），怕吃過量會肥。」

其實這句說話，我已聽過很多次。每句都是差不多字眼，只是食物名稱有異。如果不是果仁，可能是朱古力、牛油果、芝士、飯、番薯、薯片….

其實，問題並不是出自於果仁；「過量」，才是問題所在。

為何果仁屬於超級食物？

脆口小食對有利心臟健康、含有較低膽固醇，以至有助減重均有關係。兩年前在本專欄分享了有一個哈佛大學研究，證實了進食果仁可防止增磅，完全的為果仁平反！

研究人員觀察超過十四萬名男女，並跟進超過4年間攝取果仁分量的改變與體重超過20年間的改變，結果發現，雖然高卡，定期進食果仁的一群，長遠增磅機會率比其他人低。而分量也不需太多，每天半安士果仁已經有作用。

最特別的，就是發現消化果仁的過程會消耗5至20%果仁之熱量，這代表身體實際吸收比營養標籤所列更少卡路里。以每份一安士杏仁為例，營養標籤列出熱量為164卡，但消化後身體只會吸收當中123卡。

果仁本身含有豐富蛋白質、膳食纖維、健康脂肪、維他命、礦物質、抗氧化劑等。除了可以提昇能量，吃果仁甚或改善某些長期疾病，所以被視為超級食物。

下頁睇果仁的建議攝取量！