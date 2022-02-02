新一年！為健康打好基礎！4款美味簡單抗炎早餐推薦

農曆年期間大家都嘗過不少美食，有時難免進食過多，連續數星期留在家中上班，再加上因疫情關係連上健身室做運動都沒機會。處於非常態的生活模式，某程度上我們不自覺已承受較多壓力，加上近期進食較多致炎的食物（例如含添加糖的賀年食品及全盒零食），導致慢性炎症疾病如癌症、心臟病、體重增加等風險都有所增加。

現在接近農曆新年尾聲，也是時候再為健康打好基礎，建議以下四款抗炎早餐。

１／燕麥配果仁

將果仁加入全穀物燕麥，可整體提升膳食纖維、蛋白質及優質脂肪。這類便捷早餐有助早上維持長時間飽足感，減慢整天血糖及能量下降的速度。此外，大部分果仁都含有具抗炎功效的植物固醇優質來源。進食全穀物燕麥，不單止能攝取豐富膳食纖維，而這些膳食纖維更加可以降低血液中的C-反應蛋白質 （一款衡量身體發炎狀況的指數）。另外，燕麥亦含有另一款營養素，稱為燕麥酸酰胺，燕麥酸酰胺不單是一款強效抗炎物質，對紓緩皮膚病更有功效。

建議分量：

● 燕麥：⅓杯至半杯

● 果仁：一安士（～28克）

２／薑黃排毒Smoothie

早餐趕時間，製作一杯果昔Smoothie是最快不過，亦是最適合將平時不太喜歡的食物混合一次過飲。提到抗炎、護肝、排毒的超級食物，最有功效的莫過於薑黃了。研究發現薑黃有助減低炎症，包括關節炎、糖尿病及其他疾病等。於果昔中再配合其他抗炎食物，例如羽衣甘藍，輕易攪拌成為一杯早餐。

可嘗試我以下的薑黃排毒美肌果昔食譜：

建議分量：

• 薑黃粉：1/4茶匙

• 羽衣甘藍：一杯

• 菠蘿：一杯

• 蘋果：一個

• 檸檬汁：一湯匙

• 清水：一杯

３／莓果希臘乳酪碗

早餐攝取到含益菌食物是維持腸道健康，預防炎症的絕佳有效方法。早上可以吃一碗含豐富蛋白質的純希臘乳酪，避免選擇含添加糖的，因為糖屬於促炎食物。相反加入莓果的乳酪，既可提升味道，亦為身體提供多酚。顏色鮮豔的各款莓果含有豐富膳食纖維、各種維他命及礦物質等，各款莓果例如藍莓、草莓、黑莓等含豐富抗氧化物，尤其是花青素，特別對抗炎有功效，亦可降低患上其他慢性疾病風險。

建議份量：

● 希臘乳酪：¾杯

● 莓果：半杯

4／牛油果多士

通常一時興起的菜式，一兩年後就沒有下文了；但是牛油果多士，一直仍有一對粉絲。的確，早餐見到牛油果，心情特別好。除了賣相好，牛油果對於抗炎亦有功效。牛油果含豐富類胡蘿蔔素及維他命E，研究顯示有助減低患上癌症風險。一份2013年報告指出，參與研究人士組別添加牛油果於漢堡包後，發炎指標水平比純粹吃一個普通漢堡包的組別為低。早餐運用牛油果最完美的方法是代替牛油，好處如促進身體吸收益心的單元不飽和脂肪、有助降血壓的礦物質鉀、令腸道暢通的膳食纖維等。

1湯匙牛油含有102卡，而且差不多全是脂肪。相反，2湯匙的牛油果卻只含牛油的一半熱量（約50卡），以及提供2克膳食纖維及超過150毫克鉀。

建議分量：

● 牛油果：半個

● 酸種麵包：一片