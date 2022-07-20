茶不止抗氧化，還讓身體更輕盈！除咖啡排毒外，飲這3款茶可加速腸道蠕動

之前在我的著作《女人要Eat Clean》中提過，飲咖啡可增加腸道蠕動，短時間內有助通便。經常都有讀者問，不受得咖啡，飲茶可否有同樣效果。

為了找出答案，我翻查科學文獻，想找出茶葉會否有輕瀉作用。

綠茶是各款茶之中研究得最多的飲品。根據過往文獻，綠茶跟減肥、保護心臟健康、減低癌症風險、提神、改善腦部健康等都扯上關係。所以一開始的時候，我只著重搜尋關於綠茶的研究；可是關於綠茶之輕瀉功效，研究數量很少。

最終，我擴闊搜尋範圍，去看看其他茶葉有否與腸道蠕動健康有關。

#1 綠茶及黑茶

2016年就有一項台灣研究，想找出普洱綠茶葉是否有抗病毒功效。原本研究人員想找出，茶葉中的粘菌素成份是否有抗病毒、抗細菌、及增強免疫力的功效。粘菌素其實是日本研究人員於1983年首次於綠茶中發現的單寧成份之一。當台灣研究人員積極地研究粘菌素功效同時，但就意外地發現這個成份令老鼠腸道蠕動增加，有輕瀉的作用。

因此，一般研究人員都估計茶樹的葉子，無論是製作黑茶、綠茶、或烏龍茶，其茶葉都含有不同程度的粘菌素。

另外，由於茶葉與咖啡一樣，都含咖啡因。相比咖啡，茶葉咖啡因含量較低，對於腸道蠕動，亦仍然有幫助。

可嘗試份量：早上空腹一杯

#2 番瀉葉茶Senna

除了茶樹，另一些植物也有通便功效；其中最出名的，就是番瀉葉茶。番瀉葉茶由番瀉葉灌木的干葉和豆莢製成。番瀉葉植物含有番瀉苷物質，可刺激腸道內壁，達到通便功效。

可嘗試份量：跟隨包裝建議份量及飲用時間

#3 薄荷葉茶

各國古時候都有用薄荷葉作藥用，其中以治療腸胃疾病例如胃痛、作嘔、消化不良等較為常用。薄荷似乎對胃痛，及腸道蠕動幫助最大；因此很多坊間通便茶，都會有薄荷葉成份。

可嘗試份量：餐後飲用一杯，或根據包裝指示

別慣常以茶作為通便之用

一般而言，每星期排便三次或以下，屬於便秘。以上茶類飲品只能夠舒緩偶然症狀，如經常經歷便秘，可能需要諮詢你的醫生及註冊營養師評估是否飲食、藥物、或其他健康症狀所引致。